Как уберечь свое имущество от квартирных и дачных воров

В Кировской области за три месяца 2020 зарегистрировано 179 краж из домов и квартир. В прошлом году таких преступлений было 188, что на 4,8% больше. В Кирове статистика не изменилась: охотники за чужим имуществом забирались в квартиры 46 раз.

О том, как воры проникают в дома и квартиры кировчан и какие меры могут предпринять жильцы, рассказал заместитель начальника 3-го отдела управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области Денис Шелеметьев.

- Чаще всего такие преступления происходят днем, - пояснил Денис Сергеевич. - А выносят квартирные воры в основном ювелирные изделия, деньги, малогабаритную цифровую технику. И, как правило, «работают» непрофессионалы: только 27,3% преступлений, то есть 49 краж, совершили квалифицированные домушники. Это преступления со взломом дверей или замков, с подбором ключей или проникновение через окно. Большинство же краж совершается «свободным способом».

КАК ПРЕСТУПНИКИ ПОПАДАЮТ В КВАРТИРЫ

Злоумышленники могут проникать в квартиры кировчан под разными предлогами:

1. Представляются сотрудниками организаций:

- работниками социальных служб и пенсионного фонда под предлогом пересчета пенсий, замены денежных купюр;

- медицинскими работниками, которые пришли для сбора анализов, продажи медицинских аппаратов;

- работниками газовой службы, которые проверяют на утечку газа или проводят проверку приборов учета;

- электриками, проверяющими счетчики и приборы энергопотребления;

- просят попить воды, предлагают погадать или снять порчу. Притупляют бдительность и крадут, в основном, денежные средства.

В большинстве таких преступлений потерпевшими оказываются пенсионеры. В силу преклонного возраста, состояния здоровья или просто наивности они достаточно доверчивы, чем и пользуются злоумышленники.

2. К несчастью приводит совместное распитие спиртных напитков, когда хозяева квартир знакомятся с кем-либо на улице или в питейном заведении и приглашают «новых друзей» к себе домой. А после ухода гостей или пробуждения после обильных возлияний обнаруживают пропажу своих вещей.

3. Преступник, увидев незапертую дверь, старается незамеченным проникнуть в дом. Это часто происходит в вечернее время, когда уставшие жильцы возвращаются с работы домой. «Исчезают» личные вещи, которые находятся в прихожей.

4. Нередко постояльцы, выезжая со съемной квартиры: оставляют ключи от замков входных дверей в почтовом ящике, чем пользуются преступники.

Преступления со взломом дверей или замков, с подбором ключей или проникновение через окно составляют только третью часть от всех проникновений в дома и квартиры.Фото: Наталия НЕЧАЕВА

НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ

По-прежнему самый надежный способ защиты жилища - установка сигнализации;

- если такой возможности нет, необходимо установить металлическую дверь и оборудовать ее замками. Причем их должно быть не менее двух, разных типов: «цилиндрический» и «сувальдный»;

- в летний период времени закрывать окна и форточки. Это больше касается жильцов первых этажей;

- даже если вы находитесь в квартире, она должна быть закрыта изнутри, а ценные вещи и документы лучше убрать подальше от входной двери и прихожей;

- при длительном отсутствии предупреждать соседей, которым доверяете;

- в подъездах и дворах обращать внимание на подозрительных незнакомцев. Правда, не стоит предпринимать попыток их задержать - просто запомните приметы, автотранспорт и сообщите по номеру: 112 или по телефону доверия УМВД России по Кировской области: 58-97-77;

- при посещении квартир работниками различных обслуживающих и социальных организаций спрашивать документ, подтверждающий принадлежность работника к той или иной компании, и контактный телефон руководителя службы с целью проверки их подлинности;

- надо знать телефоны служб, оказывающих услуги населению;

- старайтесь избегать случайных знакомств в питейных заведениях, на улице, особенно с лицами цыганской народности и гражданами, представляющимися работниками различных служб.

САДОВЫЕ ДОМА ТОЖЕ ПРИВЛЕКАЮТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ

- На территории Кировской области зарегистрировано 983 садоводческих общества, 340 из них - в областном центре, - сообщил Денис Шелеметьев. - Большинство дачных участков находятся на территории оперативного обслуживания УМВД России по г. Кирову, а также отделами МВД России «Кирово-Чепецкий», «Слободской», «Оричевский» и «Юрьянский.

За 3 месяца 2020 года в Кировской области число зарегистрированных краж из садовых домов по сравнению с прошлым годом снизилось с 85 до 56, на территории города Кирова - с 33 до 20.

Дачные воры попадают в дома, взломав двери или разбив оконное стекло.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Наиболее благоприятные условия для совершения таких преступлений наступают зимой, когда кировчане реже бывают на дачных участках и им сложнее контролировать, что там происходит, - отметил зам начальника 3-го отдела управления уголовного розыска областного УМВД. - Дачные воры предпочитают забирать в личное пользование электроприборы, инструменты, садовую технику, продукты питания, изделия из металла. А попадают они в дома, взломав двери или разбив оконное стекло.

Кражи из садовых домиков гораздо сложнее раскрыть, так как порой проходит слишком много времени, прежде чем потерпевшие обнаружат пропажу имущества.

- Большинство краж преступники совершают в осенне-зимний период, - сказал Денис Шелеметьев. - А заявления от граждан о том, что они пострадали от действий воров, поступают в полицию в конце марта - середине апреля. Это затрудняет сбор вещественных доказательств и розыск похищенного имущества. Отсутствие документов на похищенные номерные вещи не позволяет поставить их на учет.

В большинстве случаев кражи из садовых домов совершают люди без определенного места жительства, лица цыганской народности, несовершеннолетние, а также ранее судимые и ведущие антиобщественный образ жизни граждане.

Предотвратить кражи в садовых обществах помогают дежурства. Хотя наиболее эффективный способ - нанять сторожа. А тем, кто покидает дачный дом на длительное время, ценное имущество лучше забирать с собой.

ВАЖНО

Если вы находитесь на своем садовом участке и заметили подозрительно ведущих себя людей, незамедлительно сообщите по номеру: 112, либо телефону доверия УМВД России по Кировской области: 8 (8332) 58-97-77.

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