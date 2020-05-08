Пациенты кировского инфекционного стационара объявили голодовку из-за незаконного удержания их в больнице

В Кирове пациенты инфекционного стационара объявили голодовку. Поводом для протеста стало незнание собственного диагноза, и люди решили, что их удерживают в больнице незаконно. Свою историю жизни в одном из инфекционных стационаров рассказал его пациент порталу «Свойкировский.рф».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Герой истории - вахтовик, работавший в Москве электриком на подстанции с середины января. Вскоре ситуация с коронавирусом в стране начала набирать обороты, и тогда у всех приезжих рабочих начали брать мазки для теста на коронавирус - каждые две недели. Алексей (имя изменено - Ред.) не «провалил» ни одного. И по завершении вахты благополучно отправился домой, в Кировскую область. На работе мужчине велели, чтобы он отметился о своем приезде еще на вокзале, что Алексей добросовестно и сделал, по его словам - отчитался дежурному. Ему ответили, что он молодец и может ехать домой. Кировчанин и уехал. А после, уже дома, обратился в Роспотребнадзор и повторно отчитался о своем прибытии.

К обеду приехала скорая. Медики взяли мазки и сообщили: в течение пары недель результат будет готов. Однако уже через 10 дней мужчине начали названивать полиция, врачи и представители других инстанций. По словам Алексея, ему даже велели никуда не ходить и ни с кем не контактировать. А разговаривали так, будто он опасен.

В тот же день за мужчиной приехала скорая. Врачи в защитных костюмах забрали его в Киров, в клинику на улице Воровского. В больнице мужчине сделали МРТ, но о результатах говорить почему-то отказались. Алексею удалось заглянуть в бумагу; как он понял, никаких отклонений у него нет. А дальше… дальше началось.

Мужчину увезли в инфекционный стационар на базе больницы имени Бехтерева. Фото: скриншот с видео vk.com/devyatka_tv

РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ, НО ТОЧНО ЗНАЮТ, ЧТО ТЫ БОЛЕН

Мужчину переправили в инфекционный стационар на базе Кировской областной психиатрической больницы им. Бехтерева, причем снова безо всяких объяснений. На расспросы Алексея врач, заполнявший медкарту, ответил: результатов анализов у него нет, но он точно знает, что мужчина болен. Пара вопросов про семью, и нашего героя отправляют на третий этаж корпуса - к контактным с заболевшими. Мужчина начал возмущаться, и тогда ему выделили отдельную палату. А в тот же день подселили его же коллегу с вахты.

Оба мужчины тщетно пытались выспросить подтверждение диагноза, медицинские карты и собственные истории болезни. Результатов анализов у врачей не было. Однако они на сто процентов знали, что вахтовики больны. И кормили их лекарствами, как впоследствии выяснилось, от малярии. Так Алексей с неделю проскучал в больнице. А дальше все завертелось еще круче.

Видеозапись разговора пациентов стационара с врачами быстро разлетелась по сети. Фото: скриншот с видео vk.com/devyatka_tv

ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ ИЗ-ЗА НЕЗАКОННОГО УДЕРЖАНИЯ В БОЛЬНИЦЕ

Вскоре в соцсетях и появилось видео разговора врачей и пациентов инфекционного стационара, которое быстро разлетелось по Интернету и попало на местный новостной канал. А после лечившиеся в корпусе объявили голодовку и направили коллективную жалобу главврачу больницы и министру здравоохранения Кировской области Андрею Черняеву. По мнению пациентов, их в стационаре держат незаконно, ведь явных симптомов болезни у них нет, а результаты тестов на коронавирус им не сообщают. Резонанс событие вызвало такой, что в больницу приехало несколько взводов ОМОНа. По мнению Алексея, кто-то из персонала боится, что пациенты начнут сбегать.

6 мая ситуация начала налаживаться - после дозвона в приемную первого зампреда области Дмитрия Курдюмова. Тогда врачи начали приходить каждый день и сообщать про результаты анализов. Так, на следующий день, 7 мая, выяснилось, что результаты анализов Алексея и его коллеги пришли только нынче днем. И они показывают отрицательный результат. Сейчас бунтующим объяснили, что они должны побыть на карантине две недели. На десятый день снова возьмут мазки и, если результаты анализов будут отрицательными, то кировчан отпустят домой. Если же нет - переведут на лечение на другой этаж, еще на четыре дня. Если и это не поможет, заболевших переведут в санаторий на обсервацию.

Лечащиеся в стационаре направили коллективную жалобу в региональный минздрав. Фото: скриншот с видео vk.com/devyatka_tv

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомолка» связалась с пресс-службой правительства Кировской области и попросила прокомментировать текущую ситуацию. Нам ответили, что сейчас информация о положительных результатах анализов на коронавирус доведена до каждого пациента индивидуально. Также с ними проводили разъяснительную беседу по поводу необходимости продолжения лечения. А вот касательно голодовки все довольно неоднозначно.

- Факт отказа заявителей от приема пищи не подтвержден. На сегодняшний день инцидент разрешен. Данный вопрос находится на контроле министерства здравоохранения Кировской области, - сообщила пресс-служба правительства региона.