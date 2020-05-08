2020-05-08T17:06:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Пациенты кировского инфекционного стационара объявили голодовку из-за незаконного удержания их в больнице

Лечащимся не понравилось то, что им не собирались подтверждать диагноз
Маргарита Акагиева
Поделиться:
Пациентов инфекционного стационара привезли и удерживали в больнице, по их мнению, незаконно. Фото: скриншот с видео vk.com/devyatka_tvПациентов инфекционного стационара привезли и удерживали в больнице, по их мнению, незаконно. Фото: скриншот с видео vk.com/devyatka_tv
Изменить размер текста:

В Кирове пациенты инфекционного стационара объявили голодовку. Поводом для протеста стало незнание собственного диагноза, и люди решили, что их удерживают в больнице незаконно. Свою историю жизни в одном из инфекционных стационаров рассказал его пациент порталу «Свойкировский.рф».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Герой истории - вахтовик, работавший в Москве электриком на подстанции с середины января. Вскоре ситуация с коронавирусом в стране начала набирать обороты, и тогда у всех приезжих рабочих начали брать мазки для теста на коронавирус - каждые две недели. Алексей (имя изменено - Ред.) не «провалил» ни одного. И по завершении вахты благополучно отправился домой, в Кировскую область. На работе мужчине велели, чтобы он отметился о своем приезде еще на вокзале, что Алексей добросовестно и сделал, по его словам - отчитался дежурному. Ему ответили, что он молодец и может ехать домой. Кировчанин и уехал. А после, уже дома, обратился в Роспотребнадзор и повторно отчитался о своем прибытии.

К обеду приехала скорая. Медики взяли мазки и сообщили: в течение пары недель результат будет готов. Однако уже через 10 дней мужчине начали названивать полиция, врачи и представители других инстанций. По словам Алексея, ему даже велели никуда не ходить и ни с кем не контактировать. А разговаривали так, будто он опасен.

В тот же день за мужчиной приехала скорая. Врачи в защитных костюмах забрали его в Киров, в клинику на улице Воровского. В больнице мужчине сделали МРТ, но о результатах говорить почему-то отказались. Алексею удалось заглянуть в бумагу; как он понял, никаких отклонений у него нет. А дальше… дальше началось.

Мужчину увезли в инфекционный стационар на базе больницы имени Бехтерева. Фото: скриншот с видео vk.com/devyatka_tv

Мужчину увезли в инфекционный стационар на базе больницы имени Бехтерева. Фото: скриншот с видео vk.com/devyatka_tv

РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ, НО ТОЧНО ЗНАЮТ, ЧТО ТЫ БОЛЕН

Мужчину переправили в инфекционный стационар на базе Кировской областной психиатрической больницы им. Бехтерева, причем снова безо всяких объяснений. На расспросы Алексея врач, заполнявший медкарту, ответил: результатов анализов у него нет, но он точно знает, что мужчина болен. Пара вопросов про семью, и нашего героя отправляют на третий этаж корпуса - к контактным с заболевшими. Мужчина начал возмущаться, и тогда ему выделили отдельную палату. А в тот же день подселили его же коллегу с вахты.

Оба мужчины тщетно пытались выспросить подтверждение диагноза, медицинские карты и собственные истории болезни. Результатов анализов у врачей не было. Однако они на сто процентов знали, что вахтовики больны. И кормили их лекарствами, как впоследствии выяснилось, от малярии. Так Алексей с неделю проскучал в больнице. А дальше все завертелось еще круче.

Видеозапись разговора пациентов стационара с врачами быстро разлетелась по сети. Фото: скриншот с видео vk.com/devyatka_tv

Видеозапись разговора пациентов стационара с врачами быстро разлетелась по сети. Фото: скриншот с видео vk.com/devyatka_tv

ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ ИЗ-ЗА НЕЗАКОННОГО УДЕРЖАНИЯ В БОЛЬНИЦЕ

Вскоре в соцсетях и появилось видео разговора врачей и пациентов инфекционного стационара, которое быстро разлетелось по Интернету и попало на местный новостной канал. А после лечившиеся в корпусе объявили голодовку и направили коллективную жалобу главврачу больницы и министру здравоохранения Кировской области Андрею Черняеву. По мнению пациентов, их в стационаре держат незаконно, ведь явных симптомов болезни у них нет, а результаты тестов на коронавирус им не сообщают. Резонанс событие вызвало такой, что в больницу приехало несколько взводов ОМОНа. По мнению Алексея, кто-то из персонала боится, что пациенты начнут сбегать.

6 мая ситуация начала налаживаться - после дозвона в приемную первого зампреда области Дмитрия Курдюмова. Тогда врачи начали приходить каждый день и сообщать про результаты анализов. Так, на следующий день, 7 мая, выяснилось, что результаты анализов Алексея и его коллеги пришли только нынче днем. И они показывают отрицательный результат. Сейчас бунтующим объяснили, что они должны побыть на карантине две недели. На десятый день снова возьмут мазки и, если результаты анализов будут отрицательными, то кировчан отпустят домой. Если же нет - переведут на лечение на другой этаж, еще на четыре дня. Если и это не поможет, заболевших переведут в санаторий на обсервацию.

Лечащиеся в стационаре направили коллективную жалобу в региональный минздрав. Фото: скриншот с видео vk.com/devyatka_tv

Лечащиеся в стационаре направили коллективную жалобу в региональный минздрав. Фото: скриншот с видео vk.com/devyatka_tv

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомолка» связалась с пресс-службой правительства Кировской области и попросила прокомментировать текущую ситуацию. Нам ответили, что сейчас информация о положительных результатах анализов на коронавирус доведена до каждого пациента индивидуально. Также с ними проводили разъяснительную беседу по поводу необходимости продолжения лечения. А вот касательно голодовки все довольно неоднозначно.

- Факт отказа заявителей от приема пищи не подтвержден. На сегодняшний день инцидент разрешен. Данный вопрос находится на контроле министерства здравоохранения Кировской области, - сообщила пресс-служба правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Детектив по поиску «нулевого пациента»: В Европе считают, что коронавирус ходил еще в декабре
Во Франции и Испании нашли новых «нулевых пациентов». Всемирная организация здравоохранения призывает страны тщательно исследовать все случаи пневмонии в ноябре-декабре
«Живу в подсобке, почти без еды, с консульством связи нет»: россиянка застряла в закрытой провинции Индии
7 мая городе Ахмадабад, откуда Мария Рыпинская уже месяц тщетно пытается уехать, закрываются продуктовые магазины. Сколько девушка еще продержится, она не знает
Новости 24
Прокуратура заинтересовалась КПАТ из-за сокращения автобусных маршрутов
28 участков кировских дорог должны отремонтировать на этой неделе
За неделю мошенники похитители 3,5 миллиона рублей у жителей Кировской области
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» благоустроил площадку у памятника маршалу Коневу в г. Кирове и обеспечил праздничную подсветку мемориала
В Киров привезли около 300 килограммов зараженных киви
«Музыка мира» в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича
В Кировской области построят 6 новых детских садов
Кировский малый и средний бизнес получит пять миллионов рублей
В пожаре в деревне Климковка Белохолуницкого района погиб мужчина
В Кировской области автомобиль ИЖ вылетел с трассы
В Кирове девятого мая пройдут «сплошные проверки» водителей
Кировские предприниматели продолжают выходить на одиночные пикеты
У кировского леса появился новый хозяин
Коронавирус в Кирове: почти 200 человек побороли болезнь
«Ростелеком» предлагает новым корпоративным пользователям мобильной связи все тарифы «Вызов» за один рубль
В Кирове четыре отремонтированные дороги должен принять заказчик
Коронавирус заставил пилотажную группу «Русь» перенести свое выступление в Кирове
Кировчане негодуют из-за отсутствия санобработки в многоквартирных домах
Как похудеть и омолодиться с помощью простой воды
Глава «Россетей» и губернатор Тульской области проинспектировали завершение работ по созданию мемориального комплекса героям-энергетикам
В Кировской области в поселке Климковка сгорели семь домов
Кировский юрист требует бесплатно раздавать маски населению
Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно
В Кировской области от укусов клещей пострадали 412 человек
Кировчане возмущены состоянием пруда в парке им. Кирова
В общественных местах Кирова появятся дезинфицирующие кабины
В Кирове две машины не поделили один из самых оживленных перекрестков города
В Кирове мотоциклистов ждут массовые проверки
В Кировской области водитель «шестерки» влетел во встречный «УАЗик»