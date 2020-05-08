2020-05-08T01:05:01+03:00
Общество

«Столько людей проезжало мимо»: в Кировской области водитель помог дезориентированному парню на трассе

Девушка не побоялась остановиться и помочь молодому человеку, сидящему на обочине
Анна КРЮКОВА
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Руслану пришлось ночевать под кустом. Фото: vk.com/lizaalert_kirovРуслану пришлось ночевать под кустом. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Активисты поискового отряда «Лиза Алерт в Кирове» рассказали об истории спасения молодого кировчанина. По словам волонтеров, в течение целых суток водители проезжали мимо парня, сидящего на обочине. И только лишь одна девушка решила остановиться и узнать, не нужна ли ему помощь.

«НОЧЕВАЛ ПОД КУСТОМ И НИЧЕГО НЕ ЕЛ»

Кировчанка Катя ехала по направлению Киров-Слободской, когда заметила парня, сидящего прямо на дороге. Молодой человек был явно растерян и скорее всего болен, однако кроме девушки, желающих уделить свое время незнакомцу, не было. Кировчанка не испугалась, что парень может быть пьян и остановила машину.

Молодой человек представился Русланом. Правда это все, что он смог о себе рассказать. Оказалось, что парень дезориентирован и находится на этом месте со вчерашнего дня.

- Ночевал под кустом, ничего не ел, как сюда попал - не помнит… - уточнили волонтеры. - За это время столько людей проходило и проезжало мимо… Некоторые не один раз. Но никто не остановился, не спросил, нужна ли помощь. Как же так, люди?

Катя, узнав, что произошло с незнакомцем, обратилась на горячую линию поискового отряда. Девушке рекомендовали вызвать полицейских, обязательно дождаться их и узнать, куда повезут молодого человека. Кроме того, кировчанке посоветовали сфотографировать Руслана. Так девушка и поступила. Пока Катя ждала полицию, она угостила потерявшегося горячим чаем и печеньем. Тем временем волонтеры пытались найти контакты родных молодого человека и выяснить, где он живет.

Приехавший сотрудник полиции побеседовал с Русланом и смог выяснить, что он - кировчанин и проживает где-то в районе «Дружбы». Кроме того, оказалось, что парню нужна помощь медиков, так как он падал и ударялся головой.

«РОДНЫЕ ДАЖЕ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ОН ПОТЕРЯЛСЯ»

Бригада скорой помощи отвезла Руслана в травматологию, где его осмотрели и оказали необходимую помощь. В это время активисты «Лиза Алерт», попросили своего добровольца Яну помочь молодому человеку добраться до Кирова. Она забрала Руслана из травматологии и посадила его на автобус. Кондуктора Яна предупредила, что кировчанин нуждается в присмотре и ему необходимо доехать до автовокзала. Уже в Кирове молодого человека встретили другие активисты поискового отряда. Они отвезли парня в знакомый район в надежде, что он сможет узнать место и вспомнить, где живет.

- И он узнал его и смог указать дорогу! - поделились волонтеры. - Его родные даже не знали, что он потерялся, потому что живет он в другом месте.

В итоге, Руслана встретил брат и забрал его к себе.

- Равнодушие страшно своим бездействием, - заключили активисты. - Такой человек безразличен ко всему - и к добру, и к злу. И это по-настоящему пугает. Хорошо, что не все люди такие. Есть и отзывчивые, «живые» люди. И благодаря одному такому неравнодушному человеку - девушке Кате - была спасена одна жизнь.

Волонтеры благодарят всех, кто помог Руслану добраться до дома, и просят жителей региона не быть равнодушными. И действительно, кто знает, как бы закончилась эта история, если бы Катя тоже решила проехать мимо сидящего на обочине парня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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