Коронавирус в Кирове, последние новости на 8 мая 2020 года: 29 человек заразились, 18 выздоровели

В Кировской области продолжают регистрировать случаи заражения коронавирусом. Так, на сегодняшнее утро болезнь обнаружили еще у 29 жителей региона. Число выздоровевших пациентов, однако, также продолжает расти - из инфекционных стационаров выписали еще 18 человек.

Таким образом, по информации на 8 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 740 случаев заражения коронавирусом;

- 143 пациентов выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5365 кировчан, из них 601 ребенок, находятся на домашнем карантине;

- 7820 взрослых и 1032 ребенка снято с домашнего карантина;

- более 1750 исследований на коронавирус проведено в регионе за последние сутки;

- 1776 кировчан прошли тест на инфекцию за минувшие сутки;

- 50231 житель области всего обследовался на коронавирус.

Состояние всех заболевших сейчас разной степени тяжести, однако в большинстве своем, к счастью, удовлетворительное. Пациентам в инфекционных стационарах оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Региональный Минздрав сообщил, что, по статистике, в Кировской области, 61% заболевших коронавирусом - мужчины.

В общественных местах города скоро обещают поставить дезинфицирующие кабины для граждан. Они оборудованы датчиками движения и полностью автоматизированы. В течение четырех-пяти секунд в кабине распыляется антисептик во весь рост человека. Отдельно в ней можно обработать руки и мобильный телефон. Первым из городских общественных мест, кто получил такую кабину, стал кировский Дом ветеранов.

В связи с расширением списка предприятий, которым разрешили работать с 6 мая, кировчан могут обязать соблюдать «масочный режим». Это значит, предется носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.

Вопрос возможного введения «масочного режима» взволновал кировчан, поскольку даже сейчас не в любой аптеке можно разыскать медицинские маски, и даже если они есть, то, скорее всего, по завышенной цене. Известный кировский юрист отправил главе региона запрос, собираются ли жителей области обеспечить масками за «просто так». Апеллирует он при этом к 41 статье Конституции РФ, согласно которой население должно бесплатно получать медицинскую помощь, а средства индивидуальной защиты считаются таковой в период пандемии коронавируса.

В Кировской области собираются лечить зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови уже переболевших людей. За донорство предусмотрена денежная выплата в размере пяти тысяч рублей, и некоторые из победивших коронавирус жителей региона уже откликнулись на просьбу о помощи. Чтобы сдать плазму, необходимо подходить под ряд критериев: возраст от 18 до 55 лет, а также отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний для донорства.

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