2020-05-07T12:49:21+03:00
75 лет Великой Победы

День Победы в Кирове: как горожане будут отмечать 9 мая, находясь на карантине

Для населения составлена программа празднования
Алена Михайлова
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Кировчане смогут посмотреть парады прошлых лет в онлайн-трансляции.Кировчане смогут посмотреть парады прошлых лет в онлайн-трансляции.Фото: Анна КРЮКОВА
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День Победы кировчане будут отмечать дома из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, однако это не значит, что празднование отменяется. Онлайн-программа для жителей города уже составлена, как и все сопутствующие мероприятия. Кроме того, прямо сейчас для кировчан уже проходят тематические акции.

ПИСЬМА, ЛЕНТОЧКИ, ПОРТРЕТЫ

Так, на сайте горадминистрации уже запущена акция «Бессмертный полк онлайн», и принять участие в ней может любой желающий, разместив портреты своих родных - ветеранов и героев войны. Сейчас в строю уже 874 бойца.

Также с 6 мая в Кирове проходит акция «Георгиевская ленточка». В этом году ее проводят на площадках крупных магазинов. Волонтеры с 16.00 до 18.00 раздают ленточки по адресам:

- ул. Воровского, 135;

- ул. Чапаева, 55;

- ул. Ленина, 102в;

- ул. Лепсе, 1;

- ул. Павла Корчагина, 215 к1;

- ул. Спортивная, 10 (мкр. Лянгасово);

- ул. Советская, 85 (Нововятский район).

Кировские библиотеки организовали цикл мероприятий «Наступит долгожданная Победа». Проходит он в рамках всероссийского онлайн-марафона. На своих страницах в соцсетях учреждения выкладывают информацию, связанную с темой войны. Это подборки книг из своих фондов, викторины, тесты, публикации о героях войны и городах воинской славы, игры, конкурсы, опросы, акции памяти, флешмобы, песни и видеоролики.

Кроме того, в Кирове стартовала акция «Письмо ветерану». Ее суть - в доставке ветеранам Великой Отечественной войны поздравительных открыток. А в городских школах в дистанционном режиме проводят уроки мужества.

Кировчанам предлагают выйти на балконы домов с портретами родственников-участников войны. Фото: Анна КРЮКОВА

Кировчанам предлагают выйти на балконы домов с портретами родственников-участников войны.Фото: Анна КРЮКОВА

КАК ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В сам же праздник, 9 мая, кировчане смогут посмотреть онлайн-программу «Говорит и показывает День Победы», которую будут транслировать на официальном канале города в популярном видеохостинге. С утра и до вечера для жителей региона будут вести показ парадов прошлых лет, видеороликов со стихами, записанными в рамках проекта «Мужество жить», видеоэкскурсию «Киров - город трудовой славы», концертных номеров местных коллективов художественной самодеятельности.

На крупных площадках города весь день будут транслировать песни военных лет. Услышать их смогут кировчане, живущие близ Театральной площади, Вечного огня на набережной Грина, парка Победы, площади Маршала Конева, площади Победы в Нововятском районе и мемориальной зоны у ДК «Россия».

Кроме того, в День Победы в Кирове пройдет еще несколько акций:

- «Минута молчания» в 19.00;

- «Песня Победы» - сразу после минуты молчания горожанам предлагают выйти на балконы своих домов с портретами родственников-участников войны и одновременно спеть песню «День Победы»;

- «Фонарики Победы» в 22.00 - на балконах и у окон горожане смогут зажечь фонарики в память о тех, кто отдал свои жизни ради Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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