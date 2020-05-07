Коронавирус в Кирове, последние новости на 7 мая 2020 года: за сутки из стационаров выписали еще 22 человека

В Кировской области продолжают регистрировать случаи заражения коронавирусом. Так, на сегодняшнее утро болезнь обнаружили еще у 27 жителей региона. Число выздоровевших пациентов, однако, также продолжает расти - из инфекционных стационаров выписали еще 22 человека.

Таким образом, по информации на 7 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 711 случаев заражения коронавирусом;

- 125 пациентов выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5367 взрослых кировчан, из них 600 детей, находятся на домашнем карантине;

- 7388 взрослых и 975 детей снято с домашнего карантина;

- 1672 исследования на коронавирус проведено в регионе за последние сутки;

- 1259 кировчан прошли тест на инфекцию за минувшие сутки;

- 48922 жителя области всего обследовалось на коронавирус;

- более 60000 тестов проведено за весь период.

Состояние большинства пациентов, находящихся в инфекционных стационарах, врачи оценивают как удовлетворительное. Никого из заболевших не требуется переводить на аппарат ИВЛ.

Сегодня в регионе действуют четыре стационара для лечения зараженных коронавирусом кировчан. Общая мощность - 636 коек. Первый запустили 13 марта на базе кировской инфекционной больницы, на 166 коек. Второй - 3 апреля на базе местного кожвендиспансера. Там можно разместить 80 пациентов. Третий, на 80 человек, запустили в работу 16 апреля, и он появился в одном из корпусов Талицкого детского санатория. Последний и самый мощный по количеству мест инфекционный стационар открылся 24 апреля в отдельно стоящем здании на базе Кировской областной клинической больницы имени Бехтерева в поселке Ганино. В трехэтажном корпусе можно разместить 270 пациентов, заболевших коронавирусом.

Число успешно переболевших коронавирусом кировчан неуклонно растет, и это вселяет надежду. В регионе готовы начать лечение еще не выписанных пациентов с помощью плазмы крови выздоровевших людей. Ее заготовкой займется Кировский центр крови. По донорству есть свои ограничения - возраст от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний для донорства. Если потенциальный желающий сдать плазму крови подходит под эти критерии, то он вполне может спасти чью-то жизнь. Донорам положена выплата в размере пяти тысяч рублей. Некоторые из переболевших коронавирусом кировчан уже согласились помочь тем, кто все еще борется с инфекцией.

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