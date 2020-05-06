С начала года объемы жилищного строительства в Кировской области упали более чем на 32%

В Кировстате рассказали, как обстояли дела с жилищным строительством в области в 2019-м и начале 2020 года. Так, в прошлом году объемы введенного жилья составили более 503 тысяч кв.м. Это почти на 9% ниже, чем в 2018 году.

СПАД В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК МНОГОКВАРТИРНЫХ, ТАК И ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Объемы введенных в эксплуатацию многоквартирных домов снижаются с 2017 года. В 2019 году в регионе построили 277 тысяч кв. метров такого жилья. Это на 11,4% ниже уровня 2018 года, и на 21% - ниже 2017 года. Спад заметили и в строительстве индивидуальных домов.

Свыше 90% построенных многоквартирных домов приходятся на областной центр, а именно более 261 тысячи кв. метров. Всего, с учетом индивидуального строительства, в Кирове построили 309,9 тысяч кв. м. жилых домов, что ниже уровня прошлого года на 13%.

По программе переселения граждан из аварийного жилья в 2019 году ввели в эксплуатацию 23 новых многоквартирных дома. Их общая площадь составляет 11,7 тысяч кв. м. Аварийное жилье расположено в Верхошижемском, Вятскополянском, Лузском, Мурашинском, Уржумском и Шабалинском районах.

УВЕЛИЧИЛАСЬ ДОЛЯ ДВУХКОМНАТНЫХ КВАРТИР

В построенных многоквартирных домах в основном преобладают однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Доля двухкомнатных по сравнению с прошлым годом увеличилась и составила 40%. Увеличился и средний размер квартир. Так, в 2018 году он составлял 46,2 кв. м, а в 2019 - 50,7 кв. м. В частных домах средний размер в 2019 году составил 129 кв. м.

Для того, чтобы предотвратить преждевременный износ жилищного фонда, ввод жилья должен составлять не менее одного кв.м. на человека в год. В минувшем году этот показатель в целом по Кировской области составил всего 0,4 кв. м на человека. Однако в регионе есть районы, которые активно застраиваются, к примеру Кирово-Чепецкий и Слободской, где объем введенного жилья на человека составил 1,3 и 1,6 кв. метра.

На конец 2019 года недостроенными оставались 119 жилых домов (без учета индивидуальных). Из них 6,2% приходится на дома, строительство которых приостановили, законсервировали или окончательно прекратили.

По итогам первого квартала 2020 года, объемы введенного жилья в регионе вновь упали. На этот раз на 32,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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