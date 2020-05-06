Коронавирус в Кирове, последние новости на 6 мая 2020 года: за сутки из стационаров выписали еще девять человек

Число случаев заражения коронавирусом в Кировской области продолжает расти. Так, за сутки новую инфекцию обнаружили еще у десяти жителей. Однако выросло и количество выздоровевших жителей. Из профильных стационаров выписали 10 пациентов.

Таким образом, по информации на 6 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 684 случая заражения коронавирусом;

- 103 пациента выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5478 взрослых кировчан, из них 622 ребенка находятся на домашнем карантине.

Как сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Кировской области, состояние большинства пациентов оценивают как удовлетворительное. Жителей, которым требуется ИВЛ, среди них нет.

Также уточняется, что за минувшие сутки на COVID-19 в регионе исследовали 1142 человека. За все время обследование на коронавирус прошли 47663 жителя. Что касается районов, то случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 31 районе и Кирове. Больше всего заболевших коронавирусом выявили в Кирове - 258 человек, Вятскополянском районе - 77, Уржумском районе - 42, Омутнинском районе - 38, Яранском - 36 и Малмыжском - 35. В восьми районах Кировской области зараженных коронавирусом пока не обнаружили.

Напомним, что на сегодняшний день в Кирове функционируют четыре профильных стационара на 636 коек. Первый из них открылся 13 марта на базе Инфекционной клинической больницы. В нем содержится 166 коек. Второй стационар открыли 3 апреля на базе кожно-венерологического диспансера на 80 мест, а третий – 16 апреля в Талице на базе детского санатория на 120 коек. Самый большой по количеству мест стационар открыли 24 апреля. Он разместился в отдельно стоящем здании на базе Кировской областной клинической больницы имени Бехтерева в поселке Ганино. В трехэтажном корпусе могут разместить 270 пациентов с коронавирусом.

Кировчане, переболевшие новой инфекцией, могут помочь тем жителям, у которых заболевание только обнаружили. Так, в области пациентов с коронавирусом будут лечить с помощью переливания плазмы крови с антителами от переболевших COVID-19. Заготовку плазмы будет осуществлять Кировский центр крови. Донорами могут стать переболевшие в нетяжелой форме коронавирусом жители в возрасте 18-55 лет без хронических заболеваний и противопоказаний для донорства. Донорам плазмы предусмотрена денежная выплата в размере 5 тысяч рублей.

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