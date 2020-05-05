2020-05-05T10:53:26+03:00
Происшествия

Прогноз погоды на май 2020 в Кирове: летнее тепло сменится резким похолоданием

По прогнозам метеорологов-любителей, последний весенний месяц окажется более прохладным, чем в 2019 году
Анна КРЮКОВА
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В конце мая может наступить резкое похолодание. Фото: pixabay.comВ конце мая может наступить резкое похолодание. Фото: pixabay.com
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В мае текущего года погода окажется изменчивой. По прогнозам паблика «Любительская метеорология в Кирове», в течение месяца ожидаются как потепления, так и похолодания. В целом же, температура воздуха окажется около нормы. Количество осадков выпадет также в пределах нормы.

В НАЧАЛЕ МАЯ ВОЗДУХ ПРОГРЕЕТСЯ ДО +23

Как пояснили метеорологи-любители, после прохладного апреля в первой декаде мая нередко происходит «взрывное летнее тепло». Так было в 1987, 1996, 1998, 2004 и в 2017 году. Резкое потепление ожидается и в 2020 году. Правда надеяться на такую же жаркую погоду как в прошлом году не стоит.

Значительное потепление в Кировской области наступит уже днем 5 мая. Так воздух прогреется до +18…+23 градусов, в регионе будет солнечно. Затем в область продолжит поступать тропический воздух, но может увеличиться вероятность дождей и гроз.

НИЖЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ НОРМЫ

В середине марта из-за формирования высотного циклона в Кировской области может выпасть большое количество осадков. Температура ожидается в пределах нормы.

Однако в третью декаду мая в регион может поступать холодный воздух из Арктики. В результате столбики термометра остановятся на ометке на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

Так, согласно прогнозу на gismeteo.ru, резкое похолодание наступит в Кирове 26 мая. На улице будет пасмурно, днем воздух прогреется до +10 градусов. Следующие три дня станут еще более прохладными. Температура воздуха может составлять до +5 градусов днём и 0...+2 градусов ночью. Ожидаются небольшие дожди. Снова теплее станет только в начале июня. Так, 2 числа воздух, по предварительным прогнозам, прогреется до +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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