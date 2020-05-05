2020-05-04T18:53:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 5 мая 2020 года: число выздоровевших растет – из больницы выписали уже 94 человека

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 5 мая
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
В нашей области готовы лечить зараженных коронавирусом плазмой крови уже переболевших людей.В нашей области готовы лечить зараженных коронавирусом плазмой крови уже переболевших людей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Еще 31 кировчанин, по данным регионального Минздрава, заразился коронавирусом. Однако и число вылечившихся пациентов тоже выросло: 14 выздоровевших человек выписали из инфекционной больницы. Таким образом, в Кировской области уже почти сто жителей смогли победить болезнь.

По состоянию на 4 мая в Кировской области зарегистрировано:

- 674 случая заражения коронавирусом;

- 94 пациента выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5474 взрослых кировчан и 641 ребенок находятся на домашнем карантине.

Фото: vk.com/coronavirus43

Фото: vk.com/coronavirus43

Все пациенты сейчас находятся в инфекционных стационарах и получают необходимое лечение. Состояние заболевших разной степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное; у семерых - тяжелое.

В нашей области готовы лечить зараженных коронавирусом плазмой крови уже переболевших людей. При этом опираться будут на московский опыт. Заготовку плазмы возьмет на себя Кировский центр крови. Известно, что за донорство назначена денежная выплата в размере 5000 рублей. Кроме того, некоторые вылечившиеся от коронавируса кировчане уже согласились сдать плазму и тем самым помочь тем, кто еще не победил болезнь. Напомним, на данный момент в нашем регионе излечились от новой инфекции уже 94 человека. Надеемся, что они согласятся помочь и спасут этим чьи-то жизни.

Традиционное празднование Дня Победы в Кирове перенесли. Отмечать 9 Мая горожане будут в онлайн-режиме - с помощью интернет-трансляции. В программу включен показ парадов прошлых лет, видеозаписи стихов о войне, концертные номера и выступления учащихся кировских школ. Также горожане смогут спеть в караоке любимые песни военных лет.

Акцию «Георгиевская ленточка» же отменять не стали. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой, как подчеркнули в администрации города, она пройдет на площадках крупных магазинов. Волонтеры в средствах индивидуальной защиты будут раздавать кировчанам ленточки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Ребят, спасибо всем, мы пойдем»: министр здравоохранения рассказал, почему в Калининграде 350 медиков отказались работать с коронавирусом
По словам Александра Кравченко, оставшиеся в строю врачи и медсестры работают на "серьезном пределе". К борьбе с коронавирусом привлекают и студентов
Новости 24
Как пандемия коронавируса повлияла на кировский бизнес
«Флорист» обманул кировчанку на 61 тысячу рублей
В Кирове потратят 29,7 миллиона рублей на мусорные площадки
В Кировской области на реке Чепца перевернулась лодка: два человека погибли
Полицейские просят кировчан самоизолироваться
Мемориальный комплекс в парке им. 50-летия ВЛКСМ отремонтируют за 2,3 миллиона рублей
«Температура доходила почти до 40»: пациентка рассказала, как боролась с коронавирусом
Коронавирус в Кировской области: 31 случай заражения
Предприниматель из Санкт-Петербурга предлагает построить в Кирове наземное метро
Компании-перевозчики Кировской области получат поддержку в 60 миллионов рублей из бюджета региона
ДТП в Котельниче: трое человек пострадали от удара автомобиля о дорожный знак
Летний футбольный сезон в Кирове начнется с 1 июня
Сотрудники завода «Лепсе» спасли жизни девяти щенят
Кировский школьник купил аккаунт в онлайн-игре за 188 тысяч рублей, но поиграть ему не удалось
Коронавирус в Кировской области: 35 случаев заражения
Сетевой супермаркет Кирова запретил вход без защитной маски
В Кирове пропал 23-летний молодой человек
Коронавирус в Кировской области: 72 выписанных пациента
Восьмерых похитителей отопительных батарей остановили росгвардейцы
Коровы молочных предприятий области производят 1972,8 тонн молока в сутки
Из-за разбитых дорог в Кирове два пригородных автобуса не остановятся в некоторых деревнях
Паводок в Кирове: уровень Вятки остановился на 406 см
Весна в Кировской области: погода на майские выходные
Музей Железной дороги будет разделять пассажиров в масках и без
В Вятских Полянах трое 19-летних татарстанцев напали на полицейских
Коронавирус в Кирове: 59 случаев выздоровления в регионе
Кировскую «Родину» покинут три хоккеиста