Коронавирус в Кирове, последние новости на 5 мая 2020 года: число выздоровевших растет – из больницы выписали уже 94 человека

Еще 31 кировчанин, по данным регионального Минздрава, заразился коронавирусом. Однако и число вылечившихся пациентов тоже выросло: 14 выздоровевших человек выписали из инфекционной больницы. Таким образом, в Кировской области уже почти сто жителей смогли победить болезнь.

По состоянию на 4 мая в Кировской области зарегистрировано:

- 674 случая заражения коронавирусом;

- 94 пациента выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5474 взрослых кировчан и 641 ребенок находятся на домашнем карантине.

Фото: vk.com/coronavirus43

Все пациенты сейчас находятся в инфекционных стационарах и получают необходимое лечение. Состояние заболевших разной степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное; у семерых - тяжелое.

В нашей области готовы лечить зараженных коронавирусом плазмой крови уже переболевших людей. При этом опираться будут на московский опыт. Заготовку плазмы возьмет на себя Кировский центр крови. Известно, что за донорство назначена денежная выплата в размере 5000 рублей. Кроме того, некоторые вылечившиеся от коронавируса кировчане уже согласились сдать плазму и тем самым помочь тем, кто еще не победил болезнь. Напомним, на данный момент в нашем регионе излечились от новой инфекции уже 94 человека. Надеемся, что они согласятся помочь и спасут этим чьи-то жизни.

Традиционное празднование Дня Победы в Кирове перенесли. Отмечать 9 Мая горожане будут в онлайн-режиме - с помощью интернет-трансляции. В программу включен показ парадов прошлых лет, видеозаписи стихов о войне, концертные номера и выступления учащихся кировских школ. Также горожане смогут спеть в караоке любимые песни военных лет.

Акцию «Георгиевская ленточка» же отменять не стали. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой, как подчеркнули в администрации города, она пройдет на площадках крупных магазинов. Волонтеры в средствах индивидуальной защиты будут раздавать кировчанам ленточки.

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