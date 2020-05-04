2020-05-03T18:48:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 4 мая 2020 года: уже 80 пациентов выписаны из больницы

Коронавирус в Кирове, последние новости на 4 мая 2020 года: уже 80 пациентов выписаны из больницы
Алина Сашина
Поделиться:
В нашей области готовы начать лечить зараженных коронавирусом плазмой крови уже переболевших людей.В нашей области готовы начать лечить зараженных коронавирусом плазмой крови уже переболевших людей.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Еще 35 кировчан, по данным регионального Минздрава, заразились коронавирусом. Однако и число вылечившихся пациентов тоже выросло: 8 выздоровевших человек выписали из инфекционной больницы. Таким образом, в Кировской области уже более полусотни жителей смогли победить болезнь.

Все пациенты сейчас находятся в инфекционных стационарах и получают необходимое лечение. Состояние заболевших разной степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное; у семерых - тяжелое.

По состоянию на 4 мая в Кировской области зарегистрировано:

- 643 случая заражения коронавирусом;

- 80 пациентов выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5567 взрослых кировчан и 641 ребенок находятся на домашнем карантине.

Режим самоизоляции в Кировской области продлили до 11 мая. Об этом сообщил губернатор региона 30 апреля в обращении к гражданам.

- Если кто-то пожелает самоизолироваться в своих садах и на дачах, - сказал Игорь Васильев, - это можно сделать, но, по возможности, добираться до садового участка и уезжать обратно в город на личном транспорте. И не собираться большими компаниями, а ограничиться только общением со своей семьей. Уважаемые кировчане! Обращаюсь к вам с просьбой в предстоящие майские праздники соблюдать меры профилактики распространения коронавируса, отнестись с ответственностью к тем рекомендациям, которые дает нам Роспотребнадзор и министерство здравоохранения. Берегите себя и своих близких!

Кому еще разрешат начать работу, не дожидаясь окончания самоизоляции, будет известно пятого мая.

В нашей области готовы лечить зараженных коронавирусом плазмой крови уже переболевших людей. При этом опираться будут на московский опыт. Заготовку плазмы возьмет на себя Кировский центр крови. Известно, что за донорство назначена денежная выплата в размере 5000 рублей. Кроме того, некоторые вылечившиеся от коронавируса кировчане уже согласились сдать плазму и тем самым помочь тем, кто еще не победил болезнь. Напомним, на данный момент в нашем регионе излечились от новой инфекции уже 80 человек. Надеемся, что они согласятся помочь и спасут этим чьи-то жизни.

Традиционное празднование Дня Победы в Кирове перенесли. Отмечать 9 Мая горожане будут в онлайн-режиме - с помощью интернет-трансляции. В программу включен показ парадов прошлых лет, видеозаписи стихов о войне, концертные номера и выступления учащихся кировских школ. Также горожане смогут спеть в караоке любимые песни военных лет.

Акцию «Георгиевская ленточка» же отменять не стали. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой, как подчеркнули в администрации города, она пройдет на площадках крупных магазинов. Волонтеры в средствах индивидуальной защиты будут раздавать кировчанам ленточки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Разработчик первого российского быстрого теста на антитела: Даже выздоровевшим от коронавируса надо быть осторожнее
Генеральный директор компании ХЕМА, разработчика и производителя тестов, кандидат медицинских наук Юрий Лебедин в интервью kp.ru - о том, как работают новые тесты и кому имеет смысл проходить их
Новости 24
Предприниматель из Санкт-Петербурга предлагает построить в Кирове наземное метро
Компании-перевозчики Кировской области получат поддержку в 60 миллионов рублей из бюджета региона
ДТП в Котельниче: трое человек пострадали от удара автомобиля о дорожный знак
Летний футбольный сезон в Кирове начнется с 1 июня
Сотрудники завода «Лепсе» спасли жизни девяти щенят
Кировский школьник купил аккаунт в онлайн-игре за 188 тысяч рублей, но поиграть ему не удалось
Коронавирус в Кировской области: 35 случаев заражения
Сетевой супермаркет Кирова запретил вход без защитной маски
В Кирове пропал 23-летний мололой человек
Коронавирус в Кировской области: 72 выписанных пациента
Восьмерых похитителей отопительных батарей остановили росгвардейцы
Коровы молочных предприятий области производят 1972,8 тонн молока в сутки
Из-за разбитых дорог в Кирове два пригородных автобуса не остановятся в некоторых деревнях
Паводок в Кирове: уровень Вятки остановился на 406 см
Весна в Кировской области: погода на майские выходные
Музей Железной дороги будет разделять пассажиров в масках и без
В Вятских Полянах трое 19-летних татарстанцев напали на полицейских
Коронавирус в Кирове: 59 случаев выздоровления в регионе
Кировскую «Родину» покинут три хоккеиста