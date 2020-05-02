Коронавирус в Кирове, последние новости на 2 мая 2020 года: 29 человек заболели, 13 выздоровели

По состоянию на 2 мая в Кировской области зарегистрировано:

- 562 случая заражения коронавирусом;

- 59 пациентов выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5450 взрослых кировчан и 625 детей находятся на домашнем карантине.

Еще 29 кировчан, по данным регионального Минздрава, заразились коронавирусом. Однако и число вылечившихся пациентов тоже выросло: сразу 13 выздоровевших человек выписали из инфекционной больницы. Таким образом, в Кировской области уже более полусотни жителей смогли победить болезнь.

Все пациенты сейчас находятся в инфекционных стационарах и получают необходимое лечение. Состояние заболевших разной степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное; у семерых - тяжелое.

Губернатор региона продлил режим самоизоляции до 11 мая, однако разрешил кировчанам на майские праздники уехать на дачи. С несколькими условиями: собираться только в узком кругу семьи, без крупных посиделок, и с учетом того, что добираться туда-обратно горожане будут на личном транспорте. И обратился к жителям с просьбой продолжать и дальше соблюдать введенные в регионе ограничительные меры.

Что касается предприятий и организаций, которым разрешат начать работу, не дожидаясь окончания самоизоляции, то об этом станет известно пятого мая.

В нашей области готовы начать лечить зараженных коронавирусом плазмой крови уже переболевших людей. При этом опираться будут на московский опыт. Заготовку плазмы возьмет на себя Кировский центр крови. Известно, что за донорство назначена денежная выплата в размере 5000 рублей. Кроме того, некоторые вылечившиеся от коронавируса кировчане уже согласились сдать плазму и тем самым помочь тем, кто еще не победил болезнь. Напомним, на данный момент в нашем регионе излечились от новой инфекции уже 59 человек. Надеемся, что они согласятся помочь и спасут этим чьи-то жизни.

Три студента ВятГУ заразились коронавирусом. Поскольку все учебные учреждения переведены на дистанционный режим, заболевшие не контактировали ни с кем из других учащихся или сотрудников университета. Это не первый случай для ВятГУ. Один из его сотрудников уже переболел коронавирусом и выздоровел. Его выписали из инфекционной больницы 29 апреля.

Традиционное празднование Дня Победы в Кирове перенесли. Отмечать 9 Мая горожане будут в онлайн-режиме - с помощью интернет-трансляции. В программу включен показ парадов прошлых лет, видеозаписи стихов о войне, концертные номера и выступления учащихся кировских школ. Также горожане смогут спеть в караоке любимые песни военных лет.

Акцию «Георгиевская ленточка» же отменять не стали. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой, как подчеркнули в администрации города, она пройдет на площадках крупных магазинов. Волонтеры в средствах индивидуальной защиты будут раздавать кировчанам ленточки.

Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Позаботьтесь о себе и своих близких.

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