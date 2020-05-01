Коронавирус в Кирове, последние новости на 1 мая 2020 года: 18 человек заболели, четверо выздоровели

В Кировской области зафиксировали еще 18 случаев заражения новой инфекцией. Однако не все так плохо - из больницы выписали еще четверых человек, победивших вирус. Все остальные пациенты сейчас получают все необходимое лечение в инфекционных стационарах. Семеро из них в тяжелом состоянии, остальные - преимущественно в удовлетворительном.

Новых районов на карте распространения коронавируса по Кировской области не выявили. Наибольшее количество заболевших - в Вятских Полянах и самом Кирове.

Таким образом, по состоянию на 1 мая в Кировской области зарегистрировано:

- 533 случая заражения коронавирусом;

- 46 пациентов выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5537 взрослых кировчан и 648 детей находятся на домашнем карантине;

- более 3000 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 2456 кировчан прошли обследование на коронавирус;

- 38676 человек в регионе прошли тест на коронавирус.

Трое студентов Вятского государственного университета заразились коронавирусом. Заболевшие не контактировали с другими учащимися или сотрудниками, поскольку все находятся на дистанционном обучении. В ВятГУ переболел коронавирусом также один из сотрудников университета - его выписали из инфекционной больницы 29 апреля.

В нашем регионе готовы начать лечение коронавирусных пациентов с помощью плазмы крови уже переболевших людей. Ее заготовкой займется Кировский центр крови. Потенциальные доноры - люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие вирусом в нетяжелой форме. Для них есть ряд ограничений и, если желающие сдать плазму не попадут под них, то у них есть все шансы спасти чью-то жизнь. Напомним, сейчас в Кировской области выздоровело уже 46 человек. Они могут подключиться к процедуре донорства для тех, кто все еще не излечился от коронавируса.

Режим самоизоляции в Кировской области продлили до 11 мая. Об этом сообщил губернатор региона 30 апреля в обращении к гражданам.

Также губернатор области обратился к жителям области, призвав и дальше следовать ограничительным мерам, введенным в регионе.

- Если кто-то пожелает самоизолироваться в своих садах и на дачах, - сказал Игорь Васильев, - это можно сделать, но, по возможности, добираться до садового участка и уезжать обратно в город на личном транспорте. И не собираться большими компаниями, а ограничиться только общением со своей семьей. Уважаемые кировчане! Обращаюсь к вам с просьбой в предстоящие майские праздники соблюдать меры профилактики распространения коронавируса, отнестись с ответственностью к тем рекомендациям, которые дает нам Роспотребнадзор и министерство здравоохранения. Берегите себя и своих близких!

В связи с неблагоприятной эпидобстановкой празднование Дня Победы в этом году пройдет в режиме онлайн-трансляции. Так, в программе будут показ парадов прошлых лет, видеозаписи стихотворений о войне, концертные номера и выступления школьников. Также кировчане смогут спеть в караоке любимые песни военных лет.

А вот акция «Георгиевская ленточка» в городе все-таки состоится. Проводить ее собираются на площадках крупных магазинов. Волонтеры в средствах индивидуальной защиты будут раздавать ленточки горожанам.

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