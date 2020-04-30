Как не стать жертвой мошенников в период пандемии коронавируса

На фоне пандемии коронавируса активизировались мошенники. Пользуясь неосведомленностью населения, аферисты зарабатывают деньги на страхе перед болезнью. Кировское управление Роспотребнадзора составило список способов, к которым наиболее часто прибегают злоумышленники.

КУПИ ПРИБОРЧИК!

Мошенники вовсю продают несуществующие услуги, товары, предлагают социальные льготы или выплаты. Сейчас в ходу такие способы, как:

- предложение купить фантастические приборы для очистки воздуха, которые удаляют возбудителя вируса, или маски с фильтром, отсеивающим его. Нет, они действительно существуют, однако их эффективность стоит под большим сомнением. А сумму за него мошенники потребуют просто сумасшедшую.

- продажа лекарств, якобы помогающих от коронавируса;

- продажа СИЗ от надежных и известных производителей. Как правило, «продавец» исчезает после получения предоплаты;

- продажа брошюр о коронавирусе, которые вообще-то раздают бесплатно;

- звонки с сообщением: «вы - контактное лицо зараженного коронавирусом, мы можем сделать вам платный анализ»;

- запрос данных под предлогом предоставления мифической господдержки, компенсации ущерба от коронавируса и других подобных выплат;

- бесплатное тестирование или вакцинация от коронавируса. Как правило, этим путем идут квартирные воришки.

ШАГ В СТОРОНУ - УГОЛОВКА

Злоумышленники охотно спекулируют на теме ограничения передвижений. Ведь им выгоден чужой страх и непонимание. Итак, смотрим способы обмана:

- В интернете начали появляться сервисы, которые якобы сообщают, как далеко вам можно отходить от дома. И, чтобы проверить это, нужно всего лишь… ну, как всегда, ввести данные банковской карты;

- вам могут предложить пропуск на выезд из Кирова или области. Пожалуйста, запомните: у нас пропускная система не введена! Вообще никакая!

- мошенники активно взялись за СМС-рассылку с сообщением вроде «вы нарушили карантин/самоизоляцию, и вам положен штраф, перевести деньги можно вот на этот номер, а иначе скамья подсудимых». Выполнять такое требование не стоит.

Мошенники пользуются страхом кировчан, что их вот-вот поймают, если они выйдут из дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА, НУЖЕН ПРОСТОЙ СОВЕТСКИЙ…

Интернет - поле непаханое для мошенников и воришек всех мастей. Что касается именно афер на почве коронавируса, то здесь работают следующие схемы:

- вирусные сайты с вредоносным ПО, созданные для той же цели. Часто маскируются под сайты реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава. Проверяйте адрес страницы в адресной строке браузера!

- фишинговые рассылки (мошенники просят пройти по ссылке с целью украсть данные банковской карты или другую личную информацию) - к примеру, с заголовком «Как избавиться от возбудителя вируса в квартире с помощью фена». Пожалуйста, не ходите по таким ссылкам даже ради интереса.

ДЕНЬГАМИ ПОМОЧЬ?

Люди всегда охотно тянулись к деньгам. И злоумышленники этим активно пользуются.

- Так, мошенники повадились выманивать личные данные населения, чтобы помочь оформить льготы или пособия. Пожалуйста, не поленитесь перепроверить, действительно ли вам звонит сотрудник той или иной организации;

- злоумышленники предлагают помочь урегулировать взыскания или провести процедуру банкротства за комиссию. Получив предоплату, они, как правило, тут же исчезают.

ПОДАЙТЕ НА ВЫЕЗД ИЗ СТРАНЫ

Не брезгуют аферисты и лжеблаготворительными акциями. Деньги просят на все подряд: помощь застрявшим за рубежом соотечественникам, пожилым людям, кому-либо еще… Слепо перечислять свои кровные в пустоту не спешите. Тщательно проверяйте, от кого поступают обращения. Не поленитесь связаться с организацией, к которой себя причисляют мошенники, и поинтересуйтесь, числится ли у них такой доброхот.

НУЖНА РАБОТА?

В период пандемии у очень многих кировчан стало туго с работой, и мошенники это прекрасно знают. И дают ложную надежду под видом «удаленки»:

- могут предложить поработать на них - некую компанию. Если жертва согласится - кинет ссылку под видом корпоративной, к примеру, приглашение принять участие в онлайн-конференции. Не переходите по небезопасным ссылкам от подозрительных лиц!

- предлагают купить методички для работы. Нетрудно догадаться, что никаких материалов после оплаты не поступает.

В период пандемии аферисты для собственной наживы пользуются даже тем, что у очень многих кировчан стало туго с работой.Фото: Светлана Макеева

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Напоследок, если вы дочитали до этого места, еще раз пройдемся по основным постулатам человека, который не хочет расставаться со своими деньгами:

1. Не сообщайте никому данные своей банковской карты, в особенности - код на обратной стороне карты и пароль из СМС-оповещения. Такую информацию не просят даже сотрудники банка, не говоря уже об обычных гражданах.

2. Не сообщайте личные данные незнакомцам.

3. Не переводите деньги незнакомцам и подозрительным личностям.

4. Внимательно изучайте все, что вам хотят продать.

5. Не ходите по небезопасным ссылкам в интернете.

6. Не ленитесь проверять, действительно ли звонящий - тот, за кого себя выдает.

7. Не ленитесь также и проверить информацию в официальных источниках - к примеру, про те же пропуска.

8. Не ведитесь на слова «лекарство от коронавируса». Оно еще только разрабатывается. То же самое касается и анализов - бесплатное тестирование делают только по назначению лечащего врача.