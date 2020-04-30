Коронавирус в Кирове, последние новости на 30 апреля 2020 года: 26 человек заболели, один выздоровел

По состоянию на 30 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 515 случаев заражения коронавирусом;

- 42 пациента выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5296 взрослых кировчан и 597 детей находятся на домашнем карантине;

- 2606 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 35680 человек в регионе прошли тест на коронавирус.

Еще 26 кировчан заразились коронавирусом. Именно столько подтверждений диагноза пришло из местной лаборатории. В противовес им из инфекционной больницы выписали еще одного вылечившегося пациента. Все заболевшие сейчас получают медицинскую помощь и лечение в полном объеме. Состояние большинства пациентов оценивают как удовлетворительное. У семерых кировчан оно тяжелое, но необходимости переводить кого-либо из них на аппарат ИВЛ нет.

Накануне вечером, 28 апреля, в инфекционной больнице скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом «коронавирус», став четвертой жертвой болезни в нашем регионе. 62-летняя жительница Яранска входила в группу риска по сопутствующим заболеваниям. Поступив в больницу 23 апреля, она на следующий же день попала на аппарат ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, ее не удалось спасти.

Сейчас коронавирус зафиксирован в 28 районах области и ее центре. Вчера инфекцию впервые выявили в Кильмезском и Верхошижемском районах. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, больше всего случаев заражения зафиксировано в самом Кирове. Во всех районах областного центра есть инфицированные.

Кировские предприниматели начинают бунтовать. Так, один из местных бизнесменов вышел к зданию правительства области на одиночный пикет с требованием разрешить салонам красоты работать с 1 мая. Получится у него достучаться до властей или нет, мы узнаем уже завтра.

По данным Роспотребнадзора, подавляющее количество заболевших кировчан - люди трудоспособного возраста, от 30 до 60 лет (64% от всего числа зараженных). Самым распространенным путем возникновения болезни называют завоз инфекции из-за границы области либо страны. Кроме того, теперь заболеть «можно практически везде», даже внутри нашего региона. В 120 случаях (25,5% от общего числа) отследить путь, откуда пришла инфекция, не удалось.

Заболеваемость коронавирусом удается держать на уровне «плато», без резких подъемов - благодаря введенным в области ограничениям. Однако, по мнению главы местного управления Роспотребнадзора, работу с населением по соблюдению режима самоизоляции необходимо усилить, чтобы и дальше оставаться на этом плато.

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