Коронавирус в Кирове, последние новости на 29 апреля 2020 года: еще одна пациентка скончалась, 24 человека заразились, трое выздоровели

По сообщению группы «Коронавирус. Оперштаб Кировской области», сегодня, 28 апреля, в инфекционном госпитале скончалась еще одна пациентка с подтвержденным диагнозом. 62-летняя женщина, жительница Яранска, находилась в группе риска по сопутствующим заболеваниям.

Как сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, пациентку госпитализировали 23 апреля. Уже на следующие сутки ее состояние начало ухудшаться, и женщину перевели на аппарат ИВЛ. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

По состоянию на 29 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 489 случаев заражения коронавирусом;

- 41 случай выздоровления;

- 4 случая смерти;

- 4604 взрослых кировчанина и 571 ребенок находятся на домашнем карантине;

- 1750 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 1436 кировчан обследованы на инфекцию за минувшие сутки;

- 34047 человек в регионе прошли тест на коронавирус.

В Кировской области зафиксировали 24 новых случая заражения коронавирусом. В противовес им из инфекционных стационаров выписались еще трое вылечившихся пациентов.

Сейчас все заболевшие, находящиеся в больницах, получают необходимое лечение в полном объеме. У всех пациентов состояние разной степени тяжести, однако в большинстве своем - удовлетворительное.

Наибольшее количество заражений зафиксировано в Кирове - 183 случая. Заболевших выявили во всех районах областного центра. Также, по данным регионального Роспотребнадзора, большинство зараженных, а именно 64% от общего количества - трудоспособные кировчане возраста от 30 до 60 лет. Самые распространенные пути заражения, по словам ведомства, - завоз заболевания из-за границ страны или области. Также есть иные пути, внутрирегиональные - в транспорте или на месте работы. В 120 случаях (25,5% от общего числа) отследить место заражения не удалось.

Благодаря введенным в регионе ограничениям заболеваемость удается держать на стабильном уровне, так называемом «плато», то есть без резких подъемов. Однако, по мнению главы кировского управления Роспотребнадзора, работу с населением по соблюдению самоизоляции необходимо усилить, поскольку заразиться сейчас можно практически где угодно.

Напомним, по недавнему заявлению ведомства, показатель заболеваемости в нашем регионе ниже среднего по стране на 16%.

Также в Кировскую область продолжают прибывать наши земляки. Так, 27 апреля в регион привезли троих его жителей, прилетевших из Бангкока в Самару. Кировчан разместили в обсерваторе «Солнечный» в Кирово-Чепецком районе, поскольку по месту пребывания все изоляторы уже заполнены. Всего, по актуальным данным местного УМВД, в регион вернулось более восьми тысяч кировчан - трудовых мигрантов и студентов.

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