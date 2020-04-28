Коронавирус в Кирове, последние новости на 28 апреля 2020 года: 465 случаев заражения

По состоянию на 28 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 465 случаев заражения коронавирусом;

- 38 случаев выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 4508 взрослых кировчан и 530 детей находятся на домашнем карантине;

- 4856 кировчан сняты с карантина за прошедший период, в том числе 563 ребенка;

- 1971 ПЦР-тест на коронавирус проведен за минувшие сутки;

- 1711 кировчан обследованы на инфекцию за минувшие сутки;

- 40463 исследования на коронавирус проведено за весь период тестирования лабораториями;

- 32611 человек в регионе прошли тест на коронавирус.

Из кировской лаборатории пришло 39 подтверждений диагноза. Напомним, анализы пациентов больше не отправляют в Новосибирск и Москву. Теперь все результаты, полученные в местном Центре гигиены и эпидемиологии, считаются подтвержденными автоматически. Состояние всех пациентов средней степени тяжести, но в большинстве своем, по оценкам врачей, удовлетворительное.

Напомним, по заявлению главного санитарного врача Кировской области, показатель заболеваемости коронавирусом в нашем регионе ниже, чем в среднем по стране, на 16%.

Из-за коронавируса кировские налоговики изменили порядок приема заявлений о прекращении деятельности и перешли на «удаленку». А вместо электронной подписи они теперь просят селфи с паспортом в руке. Ну и, конечно, еще само заявление, сканы документов и прочие мелочи.

Кировские кладбища закрыли от посетителей из-за неблагополучной эпидобстановки. Закрыли на самом деле: теперь на воротах висят замки и информационные листовки. А вблизи дежурят полицейские патрули. Видимо, одной просьбы ограничить посещения кладбищ оказалось недостаточно.

Кировским спортсменам продлят действие разрядов и званий. Из-за коронавируса многие мероприятия, в том числе спортивные, отменили, и наши таланты не смогут подтвердить свой уровень в действии. Так что на данный момент все заслуги за ними сохраняются.

В Афанасьевском районе коронавирус нашли у ребенка. Носителем инфекции предположительно стал отец семейства, вернувшийся с заработков из Москвы. Местные жители говорят, что мужчина регулярно выходил на улицу и не раз ездил в соседние села. Маску, как говорят, очевидцы он не носил. При этом, напомним, не так давно в Кировской области обнаружили восьмерых жителей, зараженных коронавирусом и наотрез отказавшихся госпитализироваться. С ними будут разбираться прокуратура и Роспотребнадзор.

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