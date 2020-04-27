Количество ДТП в Кировской области сократилось на 8,7%

Об основных показателях работы корреспонденту «Комсомолки» рассказал начальника управления ГИБДД УМВД России по Кировской области Александр Власов.

По итогам трех месяцев 2020 года на территории Кировской области все основные показатели аварийности снизились. Количество ДТП сократилось на 8,7%, погибших в авариях людей уменьшилось на 28,6%, а травмированных – на 3,6%. Всего на дорогах региона в 2020 году произошло 305 ДТП, в которых погибли 25 человек и получили травмы 396.

- Снижение основных показателей аварийности - результат совместных скоординированных действий Госавтоинспекции и правительства региона в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области», - пояснил Александр Николаевич. - Он является частью федерального проекта «Безопасность дорожного движения», который в свою очередь входит в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Александр Власов, подчеркнул, что тенденция на снижение аварийности характерна не для всех районов области.

НЕ ВСЕ РАЙОНЫ ОТЛИЧИЛИСЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ

- В некоторых районах в первые три месяца 2020 года показатели аварийности все же выросли, - сообщил начальник областного управления. - Не в лучшую сторону отличились Кирово-Чепецкий, Оричевский Унинский районы. Кроме того, на автодорогах Вятскополянского, Кирово-Чепецкого, Котельничского, Мурашинского, Оричевского Свечинского и Юрьянского районов в результате ДТП погибли двое и более жителей области.

В Кирове количество происшествий сократилось на 10,3%, а травмированных в них людей - на 0,5%. Всего в областном центре произошло 156 ДТП, в которых 209 человек получили травмы, а четверо погибли.

- Большинство аварий - почти 80% - произошло в населенных пунктах, - рассказал Александр Власов. - При этом наиболее тяжкими последствиями заканчивались наезды на пешеходов, столкновения и опрокидывания транспортных средств. В таких ДТП больше всего погибших. Можно также привести статистику по времени суток и дням недели. Наибольшее количество случаев гибели в ДТП зарегистрировано в понедельник, самые опасные часы с 17.00 до 18.00.

СТАЛО БОЛЬШЕ АВАРИЙ ПО ВИНЕ ПЬЯНЫХ

Особую тревогу Госавтоинспекции в текущем году вызывает увеличение числа ДТП по вине нетрезвых водителей - с 27 до 33. В таких авариях погибли восемь человек (в прошлом году – пять), травмы получили - 45 (в 2019 году – 35).

В Кирове по вине нетрезвых водителей произошло 10 аварий. По два и более подобных происшествий произошли в Вятскополянском, Котельничском, Советском и Яранском районах.

- Большинство ДТП по вине нетрезвых водителей происходит в населенных пунктах, но более тяжелые последствия у таких аварий на автотрассах, - отметил Александр Николаевич. - Чаще всего подобные происшествия случаются по вине мужчин в возрасте от 29 до 39 лет. Женщина стала виновницей такой аварии пока только один раз. Большинство ДТП по вине нетрезвых водителей, опять же, зарегистрировано в понедельник. Чаще всего подобные аварии происходят с 19 до 20 часов.

Предупредить ДТП по вине пьяных водителей помогают массовые проверки транспортных средств на дорогах области. Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД

Предупредить такие ДТП помогают массовые проверки водителей транспортных средств. Для их проведения привлекают сотрудников не только дорожно-патрульной службы, но и других подразделений.

За 3 месяца 2020 года сотрудники ГИБДД выявили 1095 нетрезвых водителей и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД

- В настоящее время за управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, - напомнил начальник областного управления. - С 1 июля 2015 года за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования введено уголовное наказание (Федеральный закон РФ от 31.12.2014 №528-ФЗ).

Стоит отметить, что некоторые водители, несмотря на достаточно жесткое наказание, привлекаются за повторное управление транспортом в состоянии опьянения не по одному разу. В текущем году 8 водителей, уже осужденных за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, снова совершили данное преступление.

«УСПЕШНАЯ РАБОТА ПОЛИЦИИ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ»

- Выявлять и пресекать управление транспортом в состоянии опьянения помогают представители общественности, - подчеркнул Александр Николаевич. - Ведь успешная работа полиции невозможна без поддержки со стороны жителей области. Не оставаясь равнодушными, активные кировчане вместе с сотрудниками Госавтоинспекции делают дороги нашего региона более безопасными.

На территории области около двух тысяч кировчан состоят в добровольных народных дружинах. Участники общественного движения «Ночной Патруль» регулярно выходят с сотрудниками Госавтоинспекции в рейды, помогают обеспечивать порядок на массовых мероприятиях, ведут пропагандистскую и профилактическую работу среди населения. Уже в 2020 году с их помощью пресекли 278 нарушений Правил дорожного движения, в том числе задержали 22 нетрезвых или отказавшихся пройти медосвидетельствования водителя.

На территории области около двух тысяч кировчан состоят в добровольных народных дружинах. Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД

Не остаются в стороне и простые жители Кировской области, которым не безразлична проблема безопасности дорожного движения. По информации кировчан, не входящих в общественные организации и объединения, уже в 2020 году было задержано 26 нетрезвых водителей и тех, кто отказался от медицинского освидетельствования.

Более трехсот жителей области обратились в Госавтоинспекцию, представив фото или видеоматериалы нарушений Правил дорожного движения. В большинстве случаев правонарушители были наказаны.

- Совместная работа Госавтоинспекции и общественности будет продолжена, - заверил начальник управления ГИБДД УМВД России по Кировской области. - Ведь каждый житель региона должен четко осознавать, что недопустимо нарушать Правила дорожного движения, в том числе управлять транспортом в состоянии опьянения. Если вы стали свидетелем любого правонарушения, сообщите об этом в полицию. Таким образом, вы спасете чье-то здоровье или жизнь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области пресечено 93 факта повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения:

26 из них в городе Кирове;

67 - в районах области:

6 - в Лузском,

5 - в Слободском,

4 - в Белохолуницком,

по 3 – в Котельничском, Афанасьевском, Омутнинском, Советском, Тужинском.

87 обвинительных приговоров вынесено в судах. По ним назначили следующие виды наказаний:

67 – обязательные работы с лишением права управления транспортными средствами;

9 – лишение свободы на срок от 4 месяцев до 2 лет с лишением права управления транспортными средствами;

11 – штраф с лишением права управления транспортными средствами.

605 кировчан были осуждены за последние пять лет за повторное управление транспортом в состоянии опьянения и им назначено наказание в виде реального лишения свободы в исправительных учреждениях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте