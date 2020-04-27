Коронавирус в Кирове, последние новости на 27 апреля 2020 года: еще один пациент выписан из инфекционной больницы

По состоянию на 27 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 465 случаев заражения коронавирусом;

- 38 случаев выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 4508 взрослых кировчан и 530 детей находятся на домашнем карантине;

- 4856 кировчан сняты с карантина за прошедший период, в том числе 563 ребенка;

- 1971 ПЦР-тест на коронавирус проведен за минувшие сутки;

- 1711 кировчан обследованы на инфекцию за минувшие сутки;

- 40463 исследования на коронавирус проведено за весь период тестирования лабораториями;

- 32611 человек в регионе прошли тест на коронавирус.

В регионе зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусом. Как правило, вирус распространется с жителями области, которые приезжают домой с заработков из других регионов. Результаты анализов (к слову, их больше не отправляют на подтверждение в референтную лабораторию) больших групп людей приходят единовременно.

Состояние большинства пациентов средней степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Все они получают необходимое лечение.

Показатель заболеваемости коронавирусом в нашем регионе ниже, чем по всей стране на 16%. На 100 тысяч здоровых человек у нас приходится всего 31 зараженный, что ниже среднего показателя по России.

В Афанасьевском районе медики зафиксировали коронавирус у ребенка. Причем, не в райцентре, а в поселке Бисерово. Предположительно, переносчиком стал отец семейства, который приехал 16 апреля с заработков из Москвы. Мужчина халатно отнесся к правилам самоизоляции. Местные жители говорят, что он появлялся и в соседних поселениях.

При этом в кировских пабликах продолжают распространяться фейковые новости. Так житель Котельнича придумал свою теорию заговора: оказывается, что никакого коронавируса не существует, а власти ввели в стране карантин, чтобы через вакцины чипировать население для более удобного управления.

Еще одна недостоверная информация разошлась про закрытие цеха на «Авитеке» - мол, там обнаружили аж 16 зараженных коронавирусом. Сообщение быстро опровергли, хотя, да, у одного человека подтвердили диагноз. Но работник ни с кем не контактировал, соблюдал все нормы, и сейчас лечится в одной из больниц города.

Систему цифровых пропусков в нашем регионе внедрять не будут. Среди 21 субъекта РФ, подавшего заявку на введение электронных пропусков, Кировской области нет. Власти утверждают, что ситуация более чем контролируемая, чтобы избежать такой крайней меры.

17 кировчан, вернувшихся из-за границы, ждут возвращения домой. Сейчас они находятся в обсервационном центре в Казани. Трансфер для их возвращения в Киров запланирован на понедельник.

Власти просят кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.

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