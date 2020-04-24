Коронавирус в Кирове, последние новости на 24 апреля 2020 года: еще семеро пациентов выздоровели

По состоянию на 24 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 318 случаев заражения коронавирусом;

- 27 случаев выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 4136 взрослых кировчан и 411 детей находятся на домашнем карантине;

- 1911 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 25776 кировчан всего прошли тест на коронавирус.

В Кировской области выявили еще 40 новых случаев заражения. Резкий рост числа заболевших обусловлен возвращением вахтовиков и трудовых мигрантов из других регионов - результаты анализов крупных групп людей пришли одновременно. По состоянию на 23 апреля в Кировскую область приехали из других регионов 7476 человек. Напомним, подтверждение диагноза в референтной лаборатории больше не требуется. Все результаты анализов, полученные от местного Центра гигиены и эпидемиологии, считаются подтвержденными автоматически.

Показатель заболеваемости коронавирусом в Кировской области ниже среднего по стране. На 100 тысяч человек у нас приходится 31 заболевший - на 16% меньше, чем в среднем по всей России.

Систему цифровых пропусков в нашей области внедрять не собираются. Как сообщил Минкомсвязи РФ, 21 регион страны подал заявку на введение федеральной системы электронных пропусков. В Кировской области таковые не появятся, по заверению властей.

На данный момент восемь кировчан, заболевших коронавирусом, категорически отказываются госпитализироваться. Информацию о них уже передали прокуратуре. Теперь ведомство совместно с областным Роспотребнадзором должно принять меры для принудительной госпитализации зараженных.

24-25 апреля в регионе заработает новое инфекционное отделение для зараженных коронавирусом. Стационар рассчитан на 270 коек, 15 из них - реанимационные. 189 мест оснастят кислородной подводкой, а половину из них - аппаратами ИВЛ. Сейчас в кировских инфекционных госпиталях находится на лечении 328 пациентов. Общий коечный фонд региона сейчас составляет 366 коек.

17 кировчан, прилетевших из-за рубежа и застрявших в Казани, в понедельник вернут домой. Пятеро из них приехали из Таиланда и еще по шестеро - из Турции и Индии. Сейчас они находятся в обсервационном центре в столице Татарстана. По возвращению их отправят на домашний карантин.

Утром 22 апреля в кировской горбольнице №5 женщина, находившаяся на карантине как контактная, родила ребенка. В 7 утра она поступила в отделение, а уже в 10 утра новорожденного приняли акушеры. Младенца сразу увезли в кировский перинатальный центр, где поместили в обсерватор. Ему, в том числе, проведут тест на коронавирус. Состояние самой роженицы врачи оценивают как удовлетворительное, она останется лечиться в пятой горбольнице.

Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.

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