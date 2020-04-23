Коронавирус в Кирове, последние новости на 23 апреля 2020 года: 278 случаев заражения

По состоянию на 23 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 278 случаев заражения коронавирусом;

- 20 случаев выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 3931 взрослый кировчанин и 293 ребенка находятся на домашнем карантине;

- 4497 человек снято с карантина за период наблюдения, в том числе 448 детей;

- 1740 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 1355 человек обследовались на инфекцию за минувшие сутки;

- 24447 кировчан всего прошли тест на коронавирус.

В Кировской области зафиксировали 52 новых случая заражения. Вчерашний резкий скачок обусловлен тем, что результаты обследований на коронавирус вахтовиков, вернувшихся из Москвы, стали известны одновременно. Напомним, анализы пациентов больше не отправляют в референсную лабораторию. Результаты, приходящие из местной лаборатории, не нуждаются в дополнительном подтверждении.

Утром 22 апреля из кировского инфекционного госпиталя выписали двоих пациентов, вылечившихся от коронавируса. И в то же время в пятой горбольнице женщина, находившаяся на карантине как контактное лицо, родила ребенка. В 7 утра женщина поступила в отделение, а спустя уже три часа разрешилась. Экстренные роды принимали специалисты медицинского учреждения и кировского перинатального центра. Состояние кировчанки врачи оценили как удовлетворительное. Новорожденного на «скорой» увезли в перинатальный центр, где он сейчас находится в изоляции. В учреждении ребенку, в том числе, проведут тест на коронавирус.

Ночью с 20 на 21 апреля в инфекционном госпитале от новой болезни умер еще один пациент, став третьей жертвой коронавируса. 65-летний кировчанин входил в группу риска по хроническим заболеваниям. Кроме того, у него была пневмония. Поступил в больницу он 17 апреля, а вечером 20 апреля его состояние резко ухудшилось. Его перевели на аппарат ИВЛ, но, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался ночью.

По сообщению минздрава Кировской области, возраст большинства зараженных коронавирусом колеблется в диапазоне от 18 до 45 лет. Самому молодому пациенту инфекционного госпиталя не исполнилось еще и года. Самому взрослому заболевшему - 80 лет.

Сейчас в Кировской области работают три инфекционных госпиталя для зараженных коронавирусом. Первый развернут на базе городской инфекционной больницы. Второй 3 апреля появился в городском кожвендиспансере. Третий открылся 16 апреля в одном из корпусов Талицкого детского санатория. Там лежат только пациенты с коронавирусом, протекающим в легкой форме. В конце недели из Талицкого госпиталя должны выписать первых вылеченных от коронавируса пациентов. Сейчас там находится 80 заболевших и 10 врачей, круглосуточно дежурящих в отделении.

Всех приезжающих в Кировскую область просят уйти на двухнедельную самоизоляцию - и гостей региона, и его жителей. Особый контроль региональные Роспотребнадзор и минздрав ведут за возвращающимися из других регионов вахтовиками. Всем приезжим в область проводят тест на коронавирус, вне зависимости от того, есть у них признаки ОРВИ или нет. Разница лишь в том, что у не болеющих внешне кировчан мазок на исследование берут единожды; не слишком здоровые с виду приезжие сдают его дважды.

Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.

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