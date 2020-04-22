2020-04-21T21:57:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 22 апреля 2020 года: от инфекции скончались уже три человека

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 22 апреля
Анастасия РОМАНОВА
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По данным областного Минздрава, большая часть зараженных коронавирусом - люди в возрасте от 18 до 45 лет.По данным областного Минздрава, большая часть зараженных коронавирусом - люди в возрасте от 18 до 45 лет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По состоянию на 21 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 226 случаев заражения коронавирусом;

- 18 случаев выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 2762 человека находятся на домашнем карантине, из них 221 ребенок.

В Кировской области зафиксировали еще 18 новых случаев заражения коронавирусом. Все новые случаи - «завозные» из других регионов. Подтверждения диагноза сейчас ожидают еще 39 пациентов. Напомним, их анализы больше не отправляют в референсную лабораторию. Все результаты, полученные в местной лаборатории, считаются подтвержденными автоматически. Сейчас все пациенты получают необходимое лечение. Преимущественно их состояние удовлетворительно; часть в состоянии средней степени тяжести.

Ночью с 20 на 21 апреля в кировской инфекционной больнице от коронавируса умер еще один пациент. У 65-летнего мужчины была пневмония и другие хронические заболевания. Вечером 20 апреля его состояние резко ухудшилось, и кировчанина перевели на ИВЛ. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.

Кировчанин стал третьей жертвой коронавируса. Первые две - 80-летняя пермячка и 86-летняя жительница Яранска. Одна из них возвращалась из Санкт-Петербурга, вторая посещала Москву перед госпитализацией. Женщины скончались в ночь с 15 на 16 апреля. Обе также входили в группу риска по состоянию здоровья.

Во вторник, 21 апреля, из инфекционного госпиталя выписали еще четверых вылечившихся от коронавируса пациентов.

По данным областного Минздрава, большая часть зараженных коронавирусом - люди в возрасте от 18 до 45 лет. Самому молодому пациенту инфекционного госпиталя не исполнилось еще и года. Самому возрастному - 80 лет.

Сейчас в регионе функционируют все три госпиталя, развернутых на базе городской инфекционной больницы, местного кожвендиспансера и Талицкого детского санатория. Все стационары оснащены всем необходимым, включая аппараты ИВЛ, мониторы слежения за пациентами и другим оборудованием.

Всех гостей и жителей Кировской области, приезжающих в регион, просят уйти на двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, приезжающим будут проводить тест на коронавирус. Тем, кто вернулся не совсем здоровым, исследование проведут дважды. Приезжим без видимых признаков ОРВИ - один раз.

Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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