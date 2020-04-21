2020-04-20T22:59:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 21 апреля 2020 года: 208 случаев заражения

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 21 апреля
Анастасия РОМАНОВА
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В Кирове сделали 1443 теста на коронавирус за последние сутки.В Кирове сделали 1443 теста на коронавирус за последние сутки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По состоянию на 21 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 208 случаев заражения коронавирусом;

- 14 случаев выздоровления;

- 2 случая смерти;

- 2762 человека находятся на домашнем карантине, среди них 221 ребенок;

- 3630 человек сняли с карантина за период наблюдения, включая 481 ребенка;

- 1443 теста на коронавирус сделано за последние сутки;

- 1181 человек прошел обследование на инфекцию за последние сутки.

В Кировской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас подтверждения диагноза ожидают еще 39 человек. Напомним, анализы больше не отправляют в референсную лабораторию. Все результаты, полученные в местном Центре гигиены и эпидемиологии, считаются подтвержденными.

Все пациенты сейчас получают необходимое лечение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В регионе функционируют три госпиталя для заболевших коронавирусом. Первый развернулся на базе городской инфекционной больницы. Второй начал работу 3 апреля на базе кировского кожвендиспансера. Третий открылся 16 апреля в одном из корпусов Талицкого детского санатория. Все они оснащены необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ.

На данный момент в Кировской области скончалось от коронавируса два пациента. Это 80-летняя женщина из Перми, возвращавшаяся из Санкт-Петербурга, и 86-летняя жительница Яранска, ездившая в Москву до госпитализации. Женщины скончались в ночь с 15 на 16 апреля, несмотря на все усилия врачей. Обе находились в группе риска по возрасту и состоянию здоровья.

Всем гостям и жителям Кировской области, приезжающим из других регионов, рекомендуется уйти на двухнедельную самоизоляцию. Прибывших также будут исследовать на коронавирус. Если человек вернулся с признаками ОРВИ, у него дважды возьмут мазок для анализа. Если же приезжий внешне здоров - то единожды.

Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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