«Нужно включать голову, когда идешь в магазин»: кировский экоактивист рассказала об осознанном потреблении

Все больше кировчан начинают сортировать мусор и сдавать его на переработку. Каждый из них вносит свой вклад в то, чтобы горы пластика не оказались на свалке, а были использованы вновь. Однако помочь природе мы можем не только тем, что принесем рассортированный мусор в пункт приема, но и изначально будем подходить к совершению покупок более вдумчиво. О том, как встать на тропу осознанного потребления, «Комсомолка» узнала у автора экологических проектов Анастасии Скурихиной.

О ПРОДУКТАХ И ИХ УПАКОВКЕ

По словам экоактивиста, между тем, сколько продукции мы потребляем, и сколько впоследствии возвращаем мусора природе, есть прямая связь. Именно поэтому перед тем, как отправиться в магазин, нужно осознать, какие продукты и вещи нам действительно необходимы, затем изучить информацию о компаниях, которые их производят, и только после этого, сделав выводы, отправляться за покупками.

- Опираясь на личный опыт могу сказать, для меня осознанное потребление означает включать голову, когда идешь в магазин, - отмечает Анастасия. - То есть не складывать в корзину все подряд как робот, а вчитываться в составы, смотреть маркировку упаковки и заранее анализировать экологичность производства той или иной компании.

Так, отправляясь в магазин экоактивист рекомендует всегда брать с собой список продуктов. Это поможет избежать покупки совершенно ненужной продукции. Также с собой стоит взять пакет, а от тех «мусорных мешков», которые выдают нам на кассе, желательно отказаться. Старайтесь сразу выбирать тару больше. Условно, вместо двух баночек йогурта по 100 мл лучше взять одну банку в 200 мл. И, конечно, важно прямо в магазине определить, можно ли упаковку от конкретного продукта в дальнейшем отправить на переработку. В пункт приема вы сможете отнести емкости и пакеты с треугольниками «1», «2», «4» и «5», а вот «тройки» и «семерки» - не перерабатывают. Полистирол, то есть «6» с трудом, но тоже перерабатывают.

О ХИМИИ И ОДЕЖДЕ

Отправляясь на шоппинг, Анастасия Скурихина рекомендует заранее проанализировать свой гардероб и определить, какой именно вещи вам не хватает, и куда вы планируете в ней ходить. Иначе можно купить пять платьев, но одно из них вам быстро разонравится, второе окажется некачественным и не из экологичного материала, а третье и вовсе некуда будет надеть. В итоге, вещи просто окажутся на свалке.

- Сразу оговорюсь, что масс-маркет, который мы покупаем в магазинах, в основном, производится в странах Юго-Восточной Азии, - уточняет экоактивист. - Это настоящее экологическое бедствие. Производство тканей на самом деле очень грязное производство. Поэтому есть прекрасное понятие - «Сэконд-хэнд». К примеру, я совершенно не брезгливый человек в этом плане. Я могу купить себе одежду там, постирать ее и носить. Меня это совершенно не коробит.

Кроме того, при покупке вещей важно обращать внимание на натуральность материала, из которого они изготовлены. Нужно понимать, что на свалке синтепон и льняные брюки поведут себя совершенно по-разному.

- Все, что связано с эко-мехом и заменой шерсти животных, для меня очень спорный вопрос, - поделилась мнением Анастасия Скурихина. - С одной стороны - это не насилие над животными. С другой стороны, я не верю в экологичность такого производства. Это химические производные углеводородов и той же нефти.

Что касается бытовой химии, то желательно покупать моющие и чистящие средства без парабенов, сульфатов натрия и силиконов. Такая продукция не нанесет вреда ни вам, ни природе. Кстати, значки «эко», не всегда гарантируют, что продукция действительно экологична.

«МОЖЕТ БЫТЬ К ЭТОМУ СМОГУТ ПРИЙТИ НАШИ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ»

Переходя на путь осознанного потребления, нужно быть готовым к определенным трудностям. Так, по словам экоактивиста, люди могут столкнуться с непониманием со стороны близких и общества. Также проблемы могут возникнуть и с поиском необходимых продуктов, вещей и услуг.

- Самый простой пример, допустим, мне хочется купить сметану определенной марки, но она упакована в полистирол, - поясняет Анастасия Скурихина. - И либо я отказываюсь от покупки такого продукта, либо беру сметану в политистроле. Но тогда мне приходится дольше копить мусор из такого пластика, чтобы потом сразу сдать его на переработку в большом количестве.

Может быть непросто и тем, кто перешел на сыроедение и отказался от мяса. По словам Анастасии, к переходу на другое питание нужно основательно подготовиться, продумать как заменить белок.

Экоактивист добавляет, что сейчас проблема загрязнения природы существует на многих уровнях, здесь и производство еды, и одежды, и бытовой химии и другие антропогенные факторы. И пока у людей не получается прийти к полностью осознанному потреблению.

- Сейчас мы находимся только на пути к осознанному потреблению, но, может быть, к этому смогут когда-то прийти наши дети или внуки. Ведь если у человека есть понимание и желание, он сможет построить свою жизнь так, чтобы его окружали этичные товары и этичное общество.

Именно поэтому Анастасия Скурихина не только сама бережливо относится к ресурсам, которые ее окружает, но и с малых лет приучает к этому своих детей. Вот несколько советов от экоактивиста, которые могут нам помочь природе:

1. Выключайте свет, когда выходите из комнаты. Выключайте воду, когда она льется зря.

2. Покупайте продукты в перерабатываемой упаковке, сортируйте и отправляйте мусор на переработку.

3. Участвуйте в субботниках.

4. Участвуйте в посадке саженцев и озеленении территорий.

5. Покупайте одежду из натуральных тканей.

6. Выбирайте бытовую химию с органическими составляющими.