Коронавирус в Кирове, последние новости на 20 апреля 2020 года: 182 случая заражения

По состоянию на 20 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 182 случая заражения коронавирусом;

- 14 случаев выздоровления;

- 2 случая смерти;

- 2445 человека находятся на домашнем карантине, среди них 217 детей;

- 3532 человека сняли с карантина за период наблюдения, включая 457 детей;

- 1829 тестов на коронавирус сделано за последние сутки;

- 1484 человек прошли обследование на инфекцию за последние сутки;

- 20727 человек в области всего обследовано на коронавирус.

На 20 апреля 2020 года в Кировской области выявили еще 40 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 32 пациента ждут подтверждения диагноза. Результат придет из лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии. Все пациенты, контактные и ожидающие результатов анализов, сейчас получают все необходимое лечение.

18 апреля из больницы выписали еще одного вылечившегося пациента.

Сейчас в Кировской области функционируют все три госпиталя для зараженных коронавирусом. Первый развернули на базе городской инфекционной больницы. Второй - на базе кожвендиспансера, появившийся 3 апреля. И третий - на базе одного из корпусов Талицкого детского санатория, его открыли 16 апреля. Все три госпиталя оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ.

Первые жертвы коронавируса в Кировской области появились в ночь с 15 на 16 апреля. Ими стали 80-летняя жительница Перми и 86-летняя жительница Яранска. Первая возвращалась из Санкт-Петербурга, вторая ездила в Москву до госпитализации. Несмотря на все усилия врачей, женщины скончались в инфекционном госпитале. Обе входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

Храмы и монастыри Вятской епархии закрылись для прихожан, дабы не распространять коронавирусную инфекцию. Ранее, 17 апреля, митрополит Вятский и Слободской Марк принял решение не допускать верующих на пасхальную службу. Кировские прихожане смогли поприсутствовать на ней в режиме онлайн - из Успенского собора провели трансляцию богослужения.

Для получения лабораторного подтверждения диагноза больше не нужно долго ждать. Теперь все результаты анализов, полученные в местных лабораториях, считаются подтвержденными автоматически. В Кировской области исследованиями на коронавирус занимается областной Центр гигиены и эпидемиологии.

Всем приезжим в Кировскую область из-за рубежа и других регионов РФ рекомендовано уйти на двухнедельную самоизоляцию. Касается это не только постоянно проживающих в регионе, но и его гостей. Кроме того, всем приезжим будут проводить тест на коронавирус. Вернувшимся с признаками ОРВИ исследование проведут дважды. Тем, у кого их не обнаружилось - только один раз.

Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.

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