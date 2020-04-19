Штрафы, выплаты, угрозы: как мошенники зарабатывают на кировчанах в период коронавируса

В период пандемии коронавируса затихли и выжидают почти все категории населения. Кроме мошенников - те, напротив, активизировались еще пуще. Люди напуганы и готовы верить во что угодно, лишь бы уберечься от «заразы коронавирусной», и злоумышленники используют ее как новое непаханое поле для своих действий.

СКУПИТЬ И ПЕРЕПРОДАТЬ

Так, в конце марта в полицию обратился кировчанин. Из его рассказа стало ясно следующее: мужчина увидел на сайте в интернете объявление о продаже медицинских масок. И низкая цена - по пять рублей за штуку, когда их днем с огнем не сыщешь! - не смутила молодого человека. Смекнув, что их можно перепродать подороже, кировчанин связался с продавцом. С готовностью перевел предоплату в пять тысяч рублей, сдав заодно реквизиты карты и код из СМС-подтверждения, и стал ждать. Когда понял, что ждать нечего, пошел в полицию. Вот так хотел нажиться, а в итоге лишь потерял еще больше.

ВАКЦИНА ЗА 50 ТЫСЯЧ

Мошенники охотно спекулируют на продажах несуществующей вакцины от коронавируса. Она еще даже не изобретена, однако у злоумышленников уже есть на руках - словом, Киров впереди планеты всей. Так «развели» на деньги пенсионерку из Вятских Полян.

В конце марта потерпевшей позвонила неизвестная женщина, представилась работницей поликлиники и сообщила: у вас коронавирус… Так совпало, что обманутая как раз накануне сдавала кровь на анализ в местной поликлинике. И потому тут же поверила. После пары переключений на других «сотрудников» медицинских учреждений мужской голос в трубке сообщил: вакцина есть! И они любезно готовы предоставить ее несчастной женщине - за всего-то 50 тысяч рублей.

Пенсионерка поверила и честно перевела сбережения. И, как оно обычно бывает, лишь потом решила проверить, кто же звонил ей на самом деле. Естественно, в больнице ей сообщили: таких сотрудников у нас нет. За свой страх перед болезнью женщина расплатилась полусотней тысяч рублей.

Перевели предоплату, сдав заодно реквизиты карты и код из СМС-подтверждения? Ждать нечего…Фото: Валентин ДРУЖИНИН

ШАГ В СТОРОНУ - ШТРАФ

С введением карантина и режима самоизоляции в Кировской области мошенники и вовсе как с цепи сорвались. Пользуясь тем, что в регионе, как и во многих других, сейчас действует скорее «режим ХЗ», мошенники начали работать по новой схеме. Так, одному кировчанину несколько дней тому назад пришла смс с текстом: вы нарушили режим карантина, вот вам штраф, деньги пришлите сюда, а иначе - уголовное дело и скамья подсудимых. Хотя непонятно, почему, если изначально речь шла об административном правонарушении. Видимо, понадеялись на выключение рассудка при виде слова «штраф». Сумму, к слову, просили чисто символическую - всего четыре тысячи рублей.

РАБОТАЕШЬ В КАРАНТИН - ПОЛУЧИ ДЕНЕЖКУ

Увы, этот принцип у нас в действие не введен. Но люди надеются втайне (и открыто) на вознаграждение за свои непонятные мучения. И аферисты этим умело пользуются. Так, жительнице Советска неизвестный мужчина, представившись сотрудником Пенсионного фонда, пообещал соцвыплату за условия труда в карантин. И причем получить ее можно не как пенсию, «если доживешь», а вот прямо сейчас. Надо всего лишь… в общем, дальше по «классике жанра». Женщина передала данные банковской карты звонившему, после чего с ее счета пропали 23 тысячи рублей.

ИТОГ, МОРАЛЬ И НАПУТСТВИЕ

Несомненно, аферистов будет еще много, как и способов, но основной из них все-таки, по статистике - кража денег с банковской карты. Потому перечисляем еще раз основные принципы безопасности. Пожалуйста, внимательно прочитайте их.

1. Никому и никогда не сообщайте данные своей банковской карты, в особенности код с ее обратной стороны и пароль из СМС-подтверждения. Даже сотрудники банка не запрашивают такую информацию!

2. Не поленитесь позвонить в банк/Пенсионный фонд/больницу/учреждение, из которого вам звонят, и перепроверить информацию. Спросите, есть ли у них такой сотрудник, действительно ли сейчас ввели выплаты или штрафы… Не дайте своей лени и безосновательной вере себя обмануть!

3. Информацию о своем здоровье узнавайте только из первых рук - непосредственно в больнице, у врачей. Не доверяйте тем, кто звонит и представляется медиком, а потом начинает запугивать вас жуткой болезнью.

4. Не переводите деньги незнакомцам. И еще раз: не давайте никому данные своей банковской карты!

5. А если вы хотите реально сохранить и приумножить свои сбережения, обращайтесь только в проверенные организации, например, такие, как КПК «Сберегательный союз».

Фото: предоставлено рекламодателем

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