Коронавирус в Кирове, последние новости на 19 апреля 2020 года: выписали еще троих пациентов, вылечившхся от инфекции

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По состоянию на 19 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 142 случаев заражения коронавирусом;

- 14 случаев выздоровления;

- 2 случая смерти;

- 2431 человека находятся на домашнем карантине, среди них 207 детей;

- 1645 тестов на коронавирус сделано за последние сутки;

- 1355 человек прошли обследование на инфекцию.

17 апреля из инфекционного госпиталя выписали еще одного пациента. Взамен увеличилось и количество зараженных - на 17 человек. Новые заболевшие коронавирусом - кировчане, вернувшиеся из Москвы, а также контактные лица тех больных, которые уже находились в инфекционной больнице.

Ночью с 15 на 16 апреля появились две первые жертвы коронавируса. 80-летняя пермячка и 86-летняя жительница Яранска скончались в инфекционном госпитале, несмотря на все усилия врачей. Первая женщина ехала домой из Санкт-Петербурга, вторая до госпитализации посещала Москву.

16 апреля в Кирове открылся дополнительный инфекционный госпиталь - в Талице, на базе одного из корпусов местного детского санатория. Соседний корпус переоборудовали под медперсонал. Врачи и медсестры, сейчас проходящие в новом стационаре обучения, будут работать и жить там же, при госпитале. Он оборудован всей необходимой техникой, в том числе аппаратами ИВЛ, мониторами для слежения за пациентами, аппаратами компьютерной радиографии и ультразвуковой диагностики. Новый стационар способен вместить 120 пациентов.

Анализы пациентов больше не отвозят в референсную лабораторию. Все результаты исследований на коронавирус, полученные в местных лабораториях, автоматически считаются подтвержденными.

Всем приезжающим в Кировскую область из других регионов и из-за границы, включая не проживающих здесь постоянно, рекомендуется уйти на двухнедельную самоизоляцию. Также всем вернувшимся будут проводить тест на коронавирус. Тем, кто вернулся с признаками ОРВИ - дважды; здоровым внешне - один раз.

Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.