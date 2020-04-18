В Кирово-Чепецке неизвестные напали на бригаду скорой помощи

В субботу, 18 апреля, в Кирово-Чепецке неизвестные напали на врачей скорой помощи, которые приехали на вызов. Случай произошел во дворе дома № 16 на проспекте России. В региональном управлении УМВД рассказали, что сейчас устанавливаются личности двух нападавших.

- В ночь на 18 апреля было зафиксировано сообщение «скорой помощи» о том, что двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения избили водителя скорой помощи, которая приехала на вызов в Кирово-Чепецке, - рассказали в УМВД по Кировской области. - После того, как в конфликт вмешался врач, ему тоже были нанесены побои. Сейчас назначена экспертиза, которая определит причиненный вред здоровью.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что к завтрашнему утру постараются раскрыть преступление. Так, одного из нападавших на бригаду скорой уже нашли. Между тем, очевидцы рассказывают подробности случившегося в социальных сетях.

- Хотела бы вам рассказать случай, который произошел сегодня ночью, - рассказали в паблике «Чепецк Online». - Это надо рассказать всем, чтоб люди знали.... сегодня ночью врач скорой помощи поехал на вызов к контактным. Когда врач выходил из подъезда на него было совершено нападение, его избили, пинали ногами, кричали, что он заразный и т.д. Врач выжил, в тяжелом состоянии он доставлен в хирургию, нападавшие скрылись. Сотрудники скорой помощи боятся выходить на работу, так как за эту пандемию не раз поступали угрозы в их адрес, а теперь начались и действия».

Также в местном городском паблике «Подслушано|Кирово-Чепецк» появилось видео произошедшего. На кадрах снятыми очевидцами видно, как двое мужчин вытаскивают врача из кареты скорой помощи и начинают избивать. Врач пытается дать отпор, но падает. Мужчины продолжают избивать уже лежащего врача. После случившегося мужчины поспешили скрыться.