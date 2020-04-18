Как предприниматели могут сэкономить в период карантина

Правительство РФ поручило налоговой службе разработать действенные меры для поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. «Комсомолка» разбирается, какие налоговые послабления ждут бизнес в 2020 году.

КТО ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ

Еще 30 марта правительство определило перечень предпринимателей, которые могут рассчитывать на антикризисную поддержку. В список попали 9 сфер бизнеса:

1. авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

2. культура, организация досуга и развлечений;

3. физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

4. деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

5. гостиничный бизнес;

6. общественное питание;

7. деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

8. деятельность по организации конференций и выставок;

9. деятельность по предоставлению бытовых услуг населению

Отметим, что все компании и предприниматели должны быть официально зарегистрированы и состоять в едином реестре субъектов МСП.

ПО КАКИМ НАЛОГАМ МОЖНО ПЛАТИТЬ ПОЗЖЕ

Компании и ИП могут получить отсрочку по следующим налогам:

- налог на прибыль

- единый сельскохозяйственный налог за 2019 год

- подоходный налог

- налог на имущество организаций

- транспортный налог

- земельный налог и др.

Также предприниматели получат отсрочку по уплате страховых взносов и авансовых платежей. К сожалению, сроки не продлят для уплаты НДС. Полный список налогов можно посмотреть на официальном сайте ФНС.

НА СКОЛЬКО ПЕРЕНЕСУТ СРОКИ УПЛАТЫ

Малый и средний бизнес получит отсрочку на 6 месяцев по уплате налога на прибыль и единого сельскохозяйственного налога. Уплата авансовых платежей за март 2020 года перенесена на 6 месяцев, за апрель-июнь 2020 года - на четыре месяца. Страховые взносы индивидуальных предпринимателей перенесут на 4 месяца. Крайний срок уплаты по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу за первый квартал перенесен на 30 октября, за второй квартал - на 30 декабря. Дополнительно для микропредприятий продлены сроки уплаты взносов на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за март - май 2020 года на 6 месяцев, за июнь - июль — на 4 месяца.

Помимо этого, продлен срок сдачи налоговых деклараций на 3 месяца, а также и бухгалтерской отчетности.

Срок сдачи налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности продлен. Фото: nalog.ru/rn43/

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