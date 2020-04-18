Это божье провидение: как молитва грузинских монахов помогла забеременеть кировчанке

Праздник Светлой Пасхи считается временем чудес. С «Комсомолкой» своей чудесной историей поделилась кировчанка, которая в течение семи лет не могла забеременеть. Сейчас у супругов - трехлетний сын. Семья уверена, чудо сотворили молитвы и посещение старинного монастыря в Грузии.

Татьяна и Зураб (имена изменены по просьбе героев - Ред.) познакомились в сентябре 2005 года. Он - грузин, она - кировчанка. Уже через полгода Зураб сделал своей возлюбленной предложение и сообщил родителям, что женится на русской девушке. Таня сказала своим, что выходит замуж.

- У нас вся история через тернии к звездам, с определенными сложностями, - признается Татьяна. - Только мы собрались пожениться, как Россия и Грузия вступили в вооруженный конфликт. Границы сразу закрыли. Он жил в Рустави (город в 20 километрах от Тбилиси - Ред.). Я в России ждала больше года. Даже мысли не возникало его предать, потому что я также точно, как и он, понимала, что это моя судьба. Мы звонили другу другу, насколько позволяли финансы: тогда еще не были так развиты соцсети, а звонки между разными странами - достаточно дорогие, так что душу грела каждая СМС.

Когда война закончилась и появилась возможность приехать в Грузию, Таня сорвалась и прилетела туда вместе со своими родителями. Свадьба была по-грузински хлебосольная - поздравить молодоженов приехали родные и друзья жениха. После праздника пара приехала жить в Россию. Кстати, в Кирове супруги тоже отпраздновали свадьбу, но уже с гостями невесты.

ЖДАЛИ ПОЯВЛЕНИЯ СЫНА СЕМЬ ЛЕТ

Единственной мечтой обоих стал ребенок. Правда забеременеть у Татьяны никак не получалось. Супруги обращались за помощью в различные клиники, но по медицинским показателям оба были здоровы.

- Я знала, что могу забеременеть, выносить и воспитать ребенка, - поделилась кировчанка. - Я была в этом уверена. И каждый раз, когда была очередная неудача, я просто заставляла себя думать, что мы справимся. Мне мой сынок даже ночами снился.

Друзья подсказали паре, что в грузинской провинции Мартвили есть монастырь, в котором бесплодные пары молятся за рождение детей. И у большинства семей в год посещения монастыря рождается ребенок. Узнав это, супруги запланировали поездку в Грузию на сентябрь 2016 года. Также в июне Татьяна пошла с молитвой в Великорецкий крестный ход. Правда, в пути была не три дня, а один.

- Еще я несколько раз подряд ездила в Москву к иконе Матроны, - вспоминает Татьяна. - Если искренне просить у высших сил за свое счастье, оно обязательно придет.

ЛЕГЕНДЫ СТАРОГО МОНАСТЫРЯ

Как рассказывают старожилы Мартвили, на месте, где сейчас стоит монастырь, поселилась семейная пара. Жили вдвоем они долго, но детей в семье не было. Однажды жена пошла за водой, и ей встретился путник. Он спросил, почему женщине не помогают ее дети. Затем мужчина попросил напиться из ведра и велел ей идти домой. Через год женщина родила сына, а через какое-то время еще одного. Дети, согласно легенде, помогали родителям до самой их смерти. А место стало почитаться как святое - не иначе, как тот самый путник был Андреем Первозванным (один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа - Ред.). На месте дома той семьи построили монастырь. И с тех пор пары, которые приходят туда молиться, в будущем становятся счастливыми родителями.

По словам Татьяны, супруги отправились в монастырь ранним утром в один из сентябрьских дней. Дорога от Батуми заняла почти три часа. Провинцию Мартвили они нашли сразу с помощью навигатора. А вот монастырь пришлось искать долго: в горах много старинных монастырей и храмов. И, чтобы найти тот самый, пришлось немного поплутать.

- Примерно 1,5 километра до монастыря нужно было идти пешком по дорожке из гравия, - рассказала подруга семьи Алена Вылегжанина. - На территории монастыря оказалось очень тихо и как-то умиротворенно. Мы попали в тот момент, когда батюшки трапезничали. Монахи в горных обителях живут в землянках - летом там прохладно, а зимой тепло. Мы тихонько постучались в такую землянку. Вышел батюшка, как полагается, в черном одеянии, извинился, что у них трапеза, внимательно выслушал и пригласил нас зайти в храм.

- В храме было очень тихо, - вспоминает Татьяна. - Батюшка нас поставил за свой спиной со свечами и стал читать молитву. И я очень хорошо запомнила, что во время молитвы мой муж, абсолютно не сентиментальный человек, вытирал слезы.

Как рассказала кировчанка всем парам, которые приезжают молиться за рождение детей, в монастыре дают деревянную колыбельку, в которой лежит кукла. Поставить ее нужно в изголовье супружеской кровати, и каждое утро читать определенную молитву.

МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ

Через две недели Таня и Зураб вернулись в Россию. В октябре подходила их очередь на ЭКО. Но дело до искусственного оплодотворения не дошло: кировчанка забеременела сама. Через девять месяцев у пары родился Георгий - крепкий здоровый малыш.

- Таню увезли в роддом со схватками утром, - вспоминает Алёна день рождения Георгия. - Мы с родителями весь день волновались. Вечером я позвонила Зурабу, но он молчал в трубку, я очень испугалась. А потом он тихо мне сказал: «Я сына на руках держу». И слышно было, что он плачет. Я два раза видела его слезы: в монастыре, когда мы молились за рождение Георгия, и когда он впервые взял малыша на руки.

Кстати, колыбельку из монастыря нужно вернуть обратно монахам или отдать паре, у которой тоже по какой-то причине не получается родить ребенка. Как сказал Татьяне батюшка, примерно 80% колыбелек возвращается обратно в мартвильский монастырь.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Маршрут простой: от Батуми нужно доехать Мартвили. Монастырь находится примерно в 20 километрах от провинции на север. Лучше всего свернуть с основной трассы в сторону Салхино, затем проехать на север до села Цачхури и там искать поворот вверх.