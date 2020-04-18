2020-04-17T22:56:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 18 апреля 2020 года: еще трое пациентов выздоровели

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 18 апреля
Анастасия РОМАНОВА
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Все результаты исследований на коронавирус, полученные в местных лабораториях, автоматически считаются подтвержденными.Все результаты исследований на коронавирус, полученные в местных лабораториях, автоматически считаются подтвержденными.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По состоянию на 18 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 125 случаев заражения коронавирусом;

- 13 случаев выздоровления;

- 2 случая смерти;

- 1782 человека находятся на домашнем карантине, среди них 174 ребенка;

- 1587 тестов на коронавирус сделано за последние сутки;

- 1146 человек прошли обследование на инфекцию.

16 апреля из инфекционного госпиталя выписали еще троих пациентов. Взамен увеличилось и количество зараженных - на 21 человека. Новые заболевшие коронавирусом - кировчане, вернувшиеся из Москвы, а также контактные лица тех больных, которые уже находились в инфекционной больнице.

Ночью с 15 на 16 апреля появились две первые жертвы коронавируса. 80-летняя пермячка и 86-летняя жительница Яранска скончались в инфекционном госпитале, несмотря на все усилия врачей. Первая женщина ехала домой из Санкт-Петербурга, вторая до госпитализации посещала Москву.

16 апреля в Кирове открылся дополнительный инфекционный госпиталь - в Талице, на базе одного из корпусов местного детского санатория. Соседний корпус переоборудовали под медперсонал. Врачи и медсестры, сейчас проходящие в новом стационаре обучения, будут работать и жить там же, при госпитале. Он оборудован всей необходимой техникой, в том числе аппаратами ИВЛ, мониторами для слежения за пациентами, аппаратами компьютерной радиографии и ультразвуковой диагностики. Новый стационар способен вместить 120 пациентов.

Анализы пациентов больше не отвозят в референсную лабораторию. Все результаты исследований на коронавирус, полученные в местных лабораториях, автоматически считаются подтвержденными.

Всем приезжающим в Кировскую область из других регионов и из-за границы, включая не проживающих здесь постоянно, рекомендуется уйти на двухнедельную самоизоляцию. Также всем вернувшимся будут проводить тест на коронавирус. Тем, кто вернулся с признаками ОРВИ - дважды; здоровым внешне - один раз.

Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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