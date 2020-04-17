Как кировским выпускникам подготовиться к ЕГЭ на «удаленке»?

К новому, дистанционному, формату учебы сейчас привыкают не только учителя, но и сами школьники. А ведь у многих этот год - переходный. Выпускникам девятых и одиннадцатых классов предстоит как-то готовиться к экзаменам в новых условиях - их никто не отменял. А как это сделать без факультативов с педагогами и привычного распорядка?

Одна из многих кировских одиннадцатиклассниц, Елизавета, рассказала, как наладить свой день, успеть все и подготовиться к сдаче ЕГЭ. Ее рассказ приводит пресс-служба правительства региона.

ГЛАВНОЕ - ЧЕТКИЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ

Елизавета планирует в будущем связать свою жизнь с медициной, и потому, помимо обязательных предметов, собирается сдавать химию и биологию. К экзаменам по русскому языку и математике девушка начала готовиться еще в 10 классе. Своими «дополнительными» предметами она увлеклась еще в 8 классе и даже участвовала в олимпиадном движении по ним. Потому и выбрала их для сдачи ЕГЭ.

Елизавете, по собственному признанию, нравится учиться «на удаленке». Главное - составить четкий распорядок дня и организовать свою работу. Если сделать это правильно, то, зная, какими источниками информации можно пользоваться, подготовиться к экзаменам и сделать домашнее задание не так уж сложно.

Узнав, что их переводят на дистанционное обучение, Елизавета не стала терять время впустую. Сразу проанализировала, с какими темами у нее проблемы, и решила, сколько времени она будет уделять тем или иным предметам. В результате у нее сложился четкий распорядок:

- 1 час в день - на занятия по русскому языку;

- 2 часа в день - на занятия по математике;

- по 3 часа в день - на дополнительные предметы.

Учителя не отстают - проводят онлайн-консультации и общаются с учениками в чате.Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ ХВАТАЕТ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ С УЧИТЕЛЯМИ

Единственное, чего особенно не хватает при дистанционном обучении, как делится девушка - живого общения с педагогами. В остальном же ее учебный день ничем не отличается от обычного. С утра Елизавета занимается самостоятельно, а во второй половине дня разбирает вопросы на консультациях с преподавателями. Без технических сложностей, конечно, не обходится - приходится переключать и поворачивать камеру, чтобы показать учителю задание, которое выполняешь.

Также, если у выпускников появляются вопросы, их можно задать педагогу по электронной почте, в онлайн-чате на отдельной платформе или на онлайн-консультациях. Учителя, по словам Елизаветы, также составили для них расписание таких консультаций, на которых можно получить ответы на свои вопросы, появляющиеся в процессе выполнения заданий.

Кроме того, у учеников есть обучающие вебинары и онлайн-курсы по подготовке к экзаменам. Сделанные задания Елизавета отправляет на специальную «классную» почту, где письма сортируются в индивидуальные папки учителей для проверки.

Как говорит сама Елизавета, к новому формату учебы и она, и одноклассники отнеслись спокойно. Скорее, даже появилось больше времени на подготовку - ведь теперь не нужно ездить или ходить на учебу и обратно. Конечно, все они переживают из-за сдачи экзаменов и поступления, однако девушка уверена: если настроиться на удачу, то все получится.

ВАЖНО

Родители школьников могут задать свои вопросы по организации процесса удаленного обучения на горячей линии: 27-27-34 (добавочный номер 3412). Также в пятницу, 17 апреля, Институт развития образования в виде онлайн-конференции проведет еще один «Родительский час», на котором взрослые также смогут получить ответы.