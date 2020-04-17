Российские ученые создали высокоточный экспресс-тест, определяющий коронавирус за 30 минут

В России разработали самый точный в мире экспресс-тест на коронавирус. Результат готов уже в течение 30 минут, и его точность составляет 99,9%! Производитель готов выпускать более 2,5 миллионов тест-систем в неделю. Таких цифр в мире достигли единицы. И все это — плоды трудов российско-японской команды. Теперь их тест-системы уже закупают за рубежом. Об этом рассказала «Комсомольская правда», которая пообщалась с директором компании-производителя.

НИ ОДНОЙ ОШИБКИ

Разработка новых тестов на коронавирус началась с середины марта. Люди работали и днем и ночью, чтобы создать портативную лабораторию. В итоге в рекордные сроки специалисты получили очень эффективную тест-систему. Ее суть — в определении коронавируса на основе быстрой молекулярной диагностики на изотермальных реакциях.

Поначалу в успех разработки мало кто верил, потому как созданные до этого «изотермальные» тесты не отличались высокой точностью — ниже 95%. Роспотребнадзор отнесся к новой тест-системе скептически: позволил заниматься разработкой, но уточнил, что все будет проходить под жестким контролем. Их можно понять — если тест-система солжет и человека выпустят из-под наблюдения как здорового, то начнется новая цепочка заражений.

Референсная лаборатория, новосибирский «Вектор», курировала команду. Она же и предложил вслепую протестировать 800 образцов тестов на клинических испытаниях — 400 положительных и 400 отрицательных. Новая тест-система не дала ни одной ошибки, во всех случаях показав стопроцентно верный результат. После этого отношение к разработке резко изменилось.

В аэропорту за полчаса можно будет проверить всех пассажиров с только что прибывшего рейса.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЛОВИМ ВИРУС НА СТАРТЕ

Вирус гриппа, попадая в организм, моментально создает тысячи копий, и новый тест легко определяет его в первые часы болезни. У коронавируса же инкубационный период составляет до двух недель, и все это время концентрация вируса в организме невелика. Во время забора мазка может оставаться меньше 100 копий. А новая тест-система начинает реагировать уже от 20 копий — то есть выявляет инфекцию буквально на старте.

ВСЕ ПРАВА РОССИИ

Сейчас производитель готов выпускать 2,5 миллиона тестов и 1000 портативных лабораторий в неделю. Через некоторое время эти цифры могут увеличиться. Производство компонентов тест-системы в России уже налажено, как и линия по розливу конечных реагентов. Предприятия оборонного комплекса переоборудуют под производство мини-лабораторий. Огромная работа для массового тестирования миллионов людей ведется прямо сейчас, и люди делают для этого все возможное.

Несмотря на то, что российские и японские специалисты работали сообща над новой тест-системой, все коммерческие права на технологию переданы нашей стране. Японцы занимались разработкой реагентов, а создание портативной лаборатории, розлив реагентов, формирование наборов для реакций и многое другое легло на плечи российских специалистов.

ГДЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Сейчас эти тест-системы уже отправлены за рубеж — в США, ОАЭ, Австрию и другие. В России они также уже задействованы. Предназначены они в первую очередь для профессионального использования — так, в приемных покоях стационаров, где нужно срочно разделить потоки пациентов на зараженных коронавирусом и здоровых. В тестовом режиме новые системы, к примеру, уже используются в инфекционных больницах, и отзывы на них поступают очень положительные. Кроме того, они будут незаменимы в аэропортах — за полчаса можно будет проверить весь поступающий поток пассажиров с только что прибывшего рейса. Пока они пройдут пограничный контроль и дождутся багажа, их результат будет уже готов.

Новую разработку ждут многие — больницы, крупные промышленные предприятия, добывающие компании, лаборатории. И, конечно, люди.