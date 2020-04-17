2020-04-17T03:26:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 17 апреля 2020 года: две первые смерти от вируса

Коронавирус в Кирове, последние новости на 17 апреля 2020 года: две первые смерти от вируса
Анастасия РОМАНОВА
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Все результаты исследований, полученные из местных Центров гигиены и эпидемиологии, считаются подтвержденными автоматически и не требуют отправки в лабораторию.Все результаты исследований, полученные из местных Центров гигиены и эпидемиологии, считаются подтвержденными автоматически и не требуют отправки в лабораторию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По состоянию на 17 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 104 случая заражения коронавирусом;

- 10 случаев выздоровления;

- 2 случая смерти.

Последнего выздоровевшего пациента выписали из городской инфекционной больницы 15 апреля.

Ночью с 15 на 16 апреля в госпитале скончались две женщины - 80-летняя пермячка и 86-летняя жительница Яранска. Первая возвращалась домой из Санкт-Петербурга, но почувствовала себя плохо в поезде. В Кирове ее отвезли в инфекционную больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Вторая женщина до госпитализации пребывала в Москве. Женщины стали первыми жертвами коронавируса в Кировской области.

Накануне, 16 апреля, в Кирове открыли еще один дополнительный инфекционный госпиталь. Он расположился на базе одного из корпусов Талицкого детского санатория. Второй корпус переоборудовали под жилье для медперсонала, который будет работать в новой клинике. Сейчас там проходят обучение врачи и медсестры, которые впоследствии будут трудиться в новом госпитале. В нем оборудованы палаты и диагностические кабинеты, есть современное оборудование - аппараты ИВЛ, мониторы для слежения за пациентами, аппараты компьютерной радиографии и ультразвуковой диагностики. Новый госпиталь сможет принять в случае необходимости 120 пациентов.

Анализы кировчан больше не отправляют в референсную лабораторию. Все результаты исследований, полученные из местных Центров гигиены и эпидемиологии, считаются подтвержденными автоматически и не требуют отправки в лабораторию. Такое постановление вынес главный санитарный врач РФ с 14 апреля 2020 года.

Всем приезжающим в Кировскую область рекомендуют уйти на двухнедельную самоизоляцию. Также для них будут проводить исследования на коронавирус. У приезжих с признаками ОРВИ мазок на анализ возьмут дважды; у людей без признаков - единожды. При необходимости человека госпитализируют в инфекционный госпиталь. Работодателей убедительно просят не пускать на предприятия сотрудников, вернувшихся из командировок.

Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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