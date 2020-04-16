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Карантин в Кирове: как детей дистанционно учат игре на фортепиано

Педагог городской музыкальной школы рассказала о тонкостях онлайн-учебы
Карина Нагисова
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Наталья - преподаватель по классу фортепиано с 30-летним стажем. Фото: kirovreg.ruНаталья - преподаватель по классу фортепиано с 30-летним стажем. Фото: kirovreg.ru
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Все кировские школы вышли на дистанционное обучение, и педагоги продолжают делиться опытом удаленной работы. Понятно, конечно, как дело обстоит с предметами, не требующими особых затрат на практике. А как быть со специфическими предметами, которые, в идеале, требуют личного присутствия и учителя, и ученика? К примеру, музыка?

Ответ на этот вопрос дает Наталья, преподаватель по классу фортепиано с 30-летним стажем. С 6 апреля она перешла на дистанционный формат обучения со своими учениками из Первой музыкальной школы. И теперь, как и все, приспосабливается к работе в новом формате. Ее рассказ нам поведали в пресс-службе правительства Кировской области.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОК С КАЖДЫМ УЧЕНИКОМ

Наталья занимается с учениками по методу индивидуального урока путем видеообщения. Онлайн-занятие длится не более получаса, перерыв между занятиями - 10 минут. Как правило, «традиционный» урок в стенах школы обычно занимает 45 минут. Некоторые ее ученики работают самостоятельно, записывая видео заданий и присылая их на проверку учительнице. Однако, хоть в одиночку, а хоть с педагогом, но занимаются все - сто процентов ее воспитанников сейчас учатся в онлайн-формате.

- Конечно, с музыкальной точки зрения необходимо более высокое качество звука, но ребёнок понимает меня, я вижу его реакцию, он слышит комментарии и исправляется. Мне кажется, ребятам заниматься так даже интереснее, всё-таки онлайн-формат общения им близок. Все они, безусловно, очень стараются, - комментирует Наталья.

С каждым учеником педагог занимается индивидуально. Фото: kirovreg.ru

С каждым учеником педагог занимается индивидуально. Фото: kirovreg.ru

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

Все занятия проходят строго по расписанию, как утверждает педагог. В процессе урока они занимаются как теорией, так и практикой. Родители очень помогают детям во время занятий и всячески поддерживают их, довольно быстро втянувшись в такой формат учебы. Почти все мамы и папы во время урока находятся на связи, следя за процессом и помогая с технической частью в случае необходимости.

Кроме дистанционных занятий на фортепиано, юные таланты занимаются и с другими педагогами музыкальной школы. К примеру, им дают уроки сольфеджио и музыкальной литературы. Директор учреждения поддерживает позитивный настрой каждого учителя, как сказала Наталья.

ВАЖНО

Родители школьников могут задать свои вопросы по организации процесса удаленного обучения на горячей линии: 27-27-34 (добавочный номер 3412). Также в пятницу, 17 апреля, Институт развития образования в виде онлайн-конференции проведет еще один «Родительский час», на котором взрослые также смогут получить ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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