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«Дайте детям возможность учиться самостоятельно»: кировчанка подвела итоги первой недели удаленного обучения

Мать четверых детей и педагог по образованию рассказала, как налаживался процесс домашнего образования
Карина Нагисова
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За неделю мать четверых детей наладила с ними процесс домашнего обучения. Фото: kirovreg.ruЗа неделю мать четверых детей наладила с ними процесс домашнего обучения. Фото: kirovreg.ru
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С 13 апреля 2020 года кировские школы перешли в режим дистанционного обучения. Тяжело, непривычно, непонятно… Когда сидишь в классе, можно и со сверстниками пошушукаться, и сразу учителя спросить, если что-то не понял… А теперь как? И родители не совсем понимают, какова их роль в процессе и как они должны, собственно, своему ребенку помочь.

На все вопросы и сразу ответила Мария - мать четверых детей и педагог по образованию. Ее рассказ опубликовали в группе Минобра Кировской области.

ТРУДНО ТОЛЬКО НАЧАТЬ

В первые дни кировчанке пришлось нелегко. Сидели за уроками всей семьей до поздней ночи, постоянно что-то распечатывая, сканируя, регистрируя детей на всевозможных образовательных ресурсах… И обучая этому своих ребят - чтобы те могли потом все делать самостоятельно. Собственно, это главный и самый полезный совет, который Мария сейчас может дать всем родителям.

- Да, это невероятно сложно, да, колоссально тяжело. Но всем тем, кто сейчас находится в состоянии паники, кто ищет массу отговорок, почему дистанционная форма обучения не подходит для них, я хочу посоветовать просто дать возможность детям учиться самим, - говорит кировчанка.

В первые дни обучения девушка показывала ребятам, как пользоваться почтой, печатать и сканировать документы. Как входить в онлайн-конференции, работать на интернет-порталах. И дети приспособились всего за пару дней, войдя в ритм учебы. А их у Марии, напомним, четверо.

Для работы приспособлено единственное место в квартире, и его «оккупировала» младшенькая дочь. Сын не растерялся и занял кухню, самостоятельно организовав себе место. Принес штатив, установил телефон, приготовил карту урока, учебник и тетрадь. И начал заниматься.

- Они вполне могут самостоятельно справиться с организацией процесса, если дать им такую возможность. Уверяю вас, все страхи - только у нас в голове, - делится Мария. - Дети гораздо проще воспринимают ситуацию, а мне даже легче стало их контролировать.

Девушка советует родителям дать детям возможность учиться самостоятельно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка советует родителям дать детям возможность учиться самостоятельно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТЛАЖЕННЫЙ ТРУДОВОЙ ПРОЦЕСС

За неделю у семьи уже выработался график и обязательные действия. Каждый вечер Мария распечатывает задания на завтрашний день, которые ей присылают на почту. Сверяет их с расписанием каждого ребенка, уточняет, все ли задания они получили. После того, как дети осилят домашнюю работу, заходит на почте в папку с отправленными письмами и проверяет, все ли они сделали и отправили педагогам на проверку. Дети, уже усвоившие алгоритм, делают все сами - маме остается только проверять.

Конечно, живого общения ребятам не хватает. Они скучают и по одноклассникам, и по учителям. Поэтому каждый онлайн-урок для них - это как маленький праздник. Они ждут ответных писем от педагогов на отправленную домашнюю работу и искренне радуются, когда их хвалят.

Мария с благодарностью отзывается о педагогах своих детей. Ведь она сама, в конце концов, учитель и понимает, сколько труда нужно положить на это дело.

- Только представьте, сколько писем получает педагог каждый день, и весь этот поток надо обработать и дать обратную связь. Я хочу пожелать всем терпения, вместе у нас всё получится! - оптимистично заявляет Мария.

ВАЖНО

Родители школьников могут задать свои вопросы по организации процесса удаленного обучения на горячей линии: 27-27-34 (добавочный номер 3412). Также в пятницу, 17 апреля, Институт развития образования в виде онлайн-конференции проведет еще один «Родительский час», на котором взрослые также смогут получить ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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