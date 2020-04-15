Как кировчанам выбрать безопасные продукты к Пасхе?

Приближается светлый православный праздник Пасхи. В 2020 году ее празднование выпадает на 19 апреля. В этот день на столах появляются крашеные яйца, творожная пасха и сладкие куличи, которые большинство кировчан готовит самостоятельно. Региональное управление Роспотребнадзора подготовило памятку для жителей по выбору продуктов для традиционных вкусностей.

Всякий раз, выбирая в магазине продукт (не только на праздник, но и в повседневной жизни!), внимательно изучите его упаковку и маркировки. Обратите внимание на сроки годности, состав, температуру хранения и внешний вид. Обязательно убедитесь, что упаковка не нарушена и условия хранения продукта соответствуют требуемым.

ВЫБИРАЕМ ЯЙЦА НА ПАСХУ

Куриные яйца, которые традиционно красят на Пасху - обязательный элемент праздничного стола. Надо знать, что они делятся на два типа: Д (диетические) и С (столовые). Разница между ними - в сроках хранения при температуре от 0 до 20 градусов:

- диетические - не более 7 суток;

- столовые - не более 25 суток;

- мытые - не более 12 суток.

В заморозке (от -2 до 0 градусов) хранить яйца можно не более 90 суток.

Также они подразделяются на пять категорий:

- В - высшая;

- О - отборная;

- 1 - первая;

- 2 - вторая;

- 3 - третья и по мере убывания.

Обращайте внимание на внешний вид яиц при покупке. Если у них битая скорлупа, или они держатся во вскрытой либо грязной упаковке, или на таре нет этикеток - не берите такой продукт! И уж тем более не берите яйца, продающиеся без упаковки вообще. Не забывайте также смотреть на сроки годности.

Каждую Пасху верующие традиционно раскрашивают куриные яйца.Фото: Мария ЛЕНЦ

Для покраски пасхальных яиц Роспотребнадзор рекомендует такие пищевые красители, как:

- азорубин (E122);

- антоцианы (E163);

- желтый "солнечный закат" FCF (E110);

- желтый хинолиновый (E104);

- зеленый S (E142);

- индигокармин (E132);

- кармин (E120);

- каротин и его производные (E160);

- понсо 4R (E124);

- синий блестящий FCF (E133);

- синий патентованный V (E131);

- тартразин (E102).

На упаковке должны быть указаны состав, сроки хранения, сроки годности и информация об изготовителе.

ТВОРОГ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА

Еще один обязательный атрибут праздничного стола - творожная пасха. Основой для нее является, как следует из названия, творог, и его выбирать нужно осторожно и тщательно. Как всегда - в первую очередь внимательно смотрим на сроки и упаковку. Обратите внимание на состав! Следует помнить, что есть творог, а есть творожный продукт. В первом нет растительных жиров, а во втором могут быть немолочные компоненты.

Поостерегитесь брать творог у частников - безопасность и качество подтвердить могут далеко не все из них. Заболеть кишечной инфекцией сразу после праздника - не самый лучший исход.

ВАЖНО

Храмы на Пасху в Кирове закрывать не будут, однако правительство региона и областное управление Роспотребнадзора рекомендует всем верующим жителям воздержаться от их посещения и оставаться дома до конца режима самоизоляции, чтобы уберечь себя и своих близких.