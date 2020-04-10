2020-04-14T16:03:11+03:00
Общество

Депутаты ОЗС согласовали кандидатуру на должность прокурора Кировской области

На должность претендует Андрей Оборок, депутаты единогласно поддержали его кандидатуру
Мария ПЕТРОВА
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Андрея Николаевича неоднократно поощряли за примерное исполнение служебного долга. Фото: zsko.ruАндрея Николаевича неоднократно поощряли за примерное исполнение служебного долга. Фото: zsko.ru
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На внеочередном пленарном заседании депутаты Заксобрания Кировской области рассмотрели вопрос о согласовании на должность прокурора Кировской области кандидатуру старшего советника юстиции Андрея Оборока. Представил Андрея Николаевича присутствующим начальник управления генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе Александр Окатьев.

- Андрей Оборок проходит службу в органах прокуратуры с 1995 года, - сообщил Александр Леонидович. - Он последовательно занимал должности в прокуратурах Курганской и Челябинской областей. В настоящее время занимает должность заместителя прокурора Свердловской области. По своим профессиональным, деловым и личным качествам Андрей Николаевич способен организовать деятельность прокуратуры Кировской области в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Обратился к депутатам и сам Андрей Оборок. Претендент на должность отметил, что в случае, если назначение состоится, он направит все свои профессиональные навыки и усилия на добросовестное исполнение обязанностей с максимальной отдачей.

- Прокуроры в Кировской области в первую очередь обеспечат законность при реализации национальных проектов, в рамках которых в области освоено уже более девяти миллиардов рублей, и столько же средств запланировано освоить в текущем году, - отметил Андрей Николаевич. - Также особое внимание прокуроров будет сосредоточено на обеспечении законности в сфере трудовых прав жителей, в том числе оплаты труда. Кроме того, особого внимания требует вопрос соблюдения прав ветеранов ВОВ и тружеников тыла, пенсионеров и лиц из социально уязвимых категорий граждан.

Также Андрей Оборок отметил, что приоритетными для него являются и вопросы устранения нарушений прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона, восстановления прав обманутых дольщиков, борьбы с коррупцией и другое. В результате депутаты единогласно проголосовали за назначение на должность прокурора Кировской области Андрея Оборока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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