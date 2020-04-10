С июня кировские семьи смогут получать новые выплаты на детей

В четверг, 9 апреля, состоялось внеочередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Депутаты собрались, чтобы рассмотреть законопроект о новой мере социальной поддержки для семей с детьми.

Как сообщила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева, новая мера представляет собой ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Законопроект внес губернатор региона Игорь Васильев для исполнения указа президента

№ 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

- Для получения выплаты среднедушевой доход на каждого члена семьи, в том числе и на детей, не должен превышать при обращении в текущем году 10 тысяч 330 рублей, - пояснила Ольга Шулятьева.

По словам министра социального развития, если в семье есть несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то выплату предоставят на каждого из них.

- Размер выплаты в 2020 году составит 5230 рублей, - добавила Ольга Шулятьева. - Это половина от величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в Кировской области во втором квартале 2019 года.

Планируется, что в Кировской области получить выплаты смогут около 25 тысяч детей. Для этого из федерального бюджета поступит порядка 1,5 млрд рублей, из областного бюджета - 78,5 млн рублей.

Депутаты поддержали новый законопроект единогласно. Организовать выплаты в Кировской области планируют уже с начала июня. В мае начнется прием заявлений от родителей.

- Закон был принят единогласно, что подтверждает высокую ответственность депутатов всех фракций за судьбу и благополучие семей, имеющих детей, и вообще населения Кировской области, - прокомментировал решение депутатов Председатель Законодательного Собрания Владимир Бакин. - Те меры, которые принимает правительство Кировской области и депутаты Заксобрания для организации работы экономики, необходимы для того, чтобы мы не потеряли возможность финансирования мероприятий по поддержке населения. Но в первую очередь мы должны позаботиться о здоровье людей.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев во время внеочередного пленарного заседания также обратил внимание присутствующих на то, что в правительстве региона оперативно разрабатывают меры по сохранению здоровья граждан и помощи им.

- Действительно, ситуация на сегодняшний день сложилась непростая, - отметил глава региона. - Сейчас мы в оперативном режиме решаем две задачи. Первая - сохранение здоровья людей. Вторая - сохранение экономики страны и региона. Мы делаем все возможное, чтобы при соблюдении норм санитарно-эпидемиологической безопасности открывались предприятия, работал транспорт, люди получали заработную плату, могли кормить семьи. Разрабатываются меры помощи, в том числе и малому бизнесу, малоимущим гражданам, семьям с детьми. Благодаря мере, за которую вы сегодня проголосовали, в регион поступят средства, которые в ближайшее время будут доведены до людей. Я прошу всех не впадать в панику, чем слаженнее мы будем действовать, тем быстрее выйдем из этой ситуации.

Чтобы получить выплаты, семьям нужно будет подать заявление в электронном виде через портал государственных либо муниципальных услуг или лично обратиться в органы социальной защиты или МФЦ. Важно, что выплата устанавливается с 1 января 2020 года. Таким образом, после вступления закона в силу семьи получат полагающиеся выплаты сразу за несколько месяцев.