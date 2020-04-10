2020-04-14T16:03:11+03:00
Общество

С июня кировские семьи смогут получать новые выплаты на детей

В 2020 году их размер составит 5230 рублей
Мария ПЕТРОВА
Поделиться:
Заседание прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Фото: zsko.ruЗаседание прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Фото: zsko.ru
Изменить размер текста:

В четверг, 9 апреля, состоялось внеочередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Депутаты собрались, чтобы рассмотреть законопроект о новой мере социальной поддержки для семей с детьми.

Как сообщила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева, новая мера представляет собой ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Законопроект внес губернатор региона Игорь Васильев для исполнения указа президента

№ 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

- Для получения выплаты среднедушевой доход на каждого члена семьи, в том числе и на детей, не должен превышать при обращении в текущем году 10 тысяч 330 рублей, - пояснила Ольга Шулятьева.

По словам министра социального развития, если в семье есть несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то выплату предоставят на каждого из них.

- Размер выплаты в 2020 году составит 5230 рублей, - добавила Ольга Шулятьева. - Это половина от величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в Кировской области во втором квартале 2019 года.

Планируется, что в Кировской области получить выплаты смогут около 25 тысяч детей. Для этого из федерального бюджета поступит порядка 1,5 млрд рублей, из областного бюджета - 78,5 млн рублей.

Депутаты поддержали новый законопроект единогласно. Организовать выплаты в Кировской области планируют уже с начала июня. В мае начнется прием заявлений от родителей.

- Закон был принят единогласно, что подтверждает высокую ответственность депутатов всех фракций за судьбу и благополучие семей, имеющих детей, и вообще населения Кировской области, - прокомментировал решение депутатов Председатель Законодательного Собрания Владимир Бакин. - Те меры, которые принимает правительство Кировской области и депутаты Заксобрания для организации работы экономики, необходимы для того, чтобы мы не потеряли возможность финансирования мероприятий по поддержке населения. Но в первую очередь мы должны позаботиться о здоровье людей.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев во время внеочередного пленарного заседания также обратил внимание присутствующих на то, что в правительстве региона оперативно разрабатывают меры по сохранению здоровья граждан и помощи им.

- Действительно, ситуация на сегодняшний день сложилась непростая, - отметил глава региона. - Сейчас мы в оперативном режиме решаем две задачи. Первая - сохранение здоровья людей. Вторая - сохранение экономики страны и региона. Мы делаем все возможное, чтобы при соблюдении норм санитарно-эпидемиологической безопасности открывались предприятия, работал транспорт, люди получали заработную плату, могли кормить семьи. Разрабатываются меры помощи, в том числе и малому бизнесу, малоимущим гражданам, семьям с детьми. Благодаря мере, за которую вы сегодня проголосовали, в регион поступят средства, которые в ближайшее время будут доведены до людей. Я прошу всех не впадать в панику, чем слаженнее мы будем действовать, тем быстрее выйдем из этой ситуации.

Чтобы получить выплаты, семьям нужно будет подать заявление в электронном виде через портал государственных либо муниципальных услуг или лично обратиться в органы социальной защиты или МФЦ. Важно, что выплата устанавливается с 1 января 2020 года. Таким образом, после вступления закона в силу семьи получат полагающиеся выплаты сразу за несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов
Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
Рейтинг социальной ответственности бизнеса: Какие корпорации больше всех помогают России в борьбе с коронавирусом
За последние годы Российское государство накопило 18 трлн рублей в виде резервов. Эта финансовая подушка должна помочь смягчить удар, вызванный пандемией
Новости 24
В парках увеличилось количество гуляющих горожан
«Родина» договорилась о контрактах с Никитой Белошицким и Никитой Меньшиковым
Коронавирус в Кировской области: сотрудников отправляют в отпуска за свой счет
Кировчанин может заплатить 200 тысяч рублей за то, что пнул инспектора ДПС
Мошенник, представившись работодателем, обманул кировчанина на 20 тысяч рублей
На трех кировских маршрутах уменьшили цену за проезд
Кировчанам раздадут 10 тонн антисептика для рук
В Омутнинске пенсионер убил своего соседа
В Кирове разыскивают 15-летнюю девочку
В Кирове продолжается благоустройство мемориальных комплексов к 75-летию Победы
Предварительной датой начала сдачи ЕГЭ-2020 в Кирове назначили 8 июня
Коронавирус в Кирове: 64 случая заражения инфекцией
Онлайн-концерт Полины Гагариной с премьерой песни в Wink смотрели с 530 тысяч устройств
МегаФон ускорил просмотр онлайн-видео и ТВ для кировчан
Клещи покусали 19 кировчан, нарушивших режим самоизоляции
75 лет Победы: несовершеннолетние правонарушители готовят поздравление ветеранам
Карантин в Кирове: Вятская филармония запустила проект «Концерты на диване»
Коронавирус в Кирове: еще два подозрения на инфекцию
Из-за коронавиуса в Кировской области могут запретить весеннюю охоту
Кировские школьники начали учиться удаленно
В дежурные группы в кировских детсадах ходят 2636 малышей
Кировчанам, вернувшимся из других регионов, рекомендуют остаться на двухнедельной самоизоляции
Кировчанка отдала 23 тысячи рублей, поверив в соцвыплату за карантин
Пособничество в мошенничестве и еще одна взятка: новые эпизоды в деле Владимира Быкова
За ложное сообщение о минировании домов жителю Омутнинска грозит штраф до 500 тысяч рублей
На трассе в Кировской области фура насмерть сбила пешехода