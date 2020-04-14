2020-04-14T11:44:14+03:00
Коронавирус Covid-19

«Каждый выписанный пациент - это победа врачей над коронавирусом»: кировчанка, победившая инфекцию, поделилась своей историей

Женщину с подтвержденным заболеванием вылечили за две недели
Алена Михайлова
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Врачи побороли болезнь кировчанки за две недели.Врачи побороли болезнь кировчанки за две недели.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Еще одна из выписавшихся кировчанок, переболевших коронавирусом, рассказала свою историю - и болезни, и лечения. Видео с ее рассказом появилось в группе «Коронавирус. Оперштаб Кировской области».

ОТ КОРОНАВИРУСА СПАСЛА ПРИВИВКА ОТ ГРИППА?

Елена попала в кировскую инфекционную больницу вместе с контактными лицами - родителями, мужем и сыном. Семья отдыхала в Турции, а по возвращении Елена узнала, что заразилась на курорте коронавирусом. По ее собственному признанию, путевка была куплена давно, в мире еще не бушевала в таких масштабах пандемия, и она даже не предполагала подобного исхода. Когда семья вернулась домой, никакого беспокойства не было, однако, узнав, что она заразилась коронавирусом, Елена впала в шок. Но страха не ощутила - ведь никаких симптомов у нее не было.

Женщину изолировали в отдельный бокс и проводили противовирусную терапию. Симптомов у кировчанки так и не появилось - не было ни температуры, ни кашля, ни болей в горле. Тесты делали всей семье, однако положительный результат появился только у Елены. У женщины есть свое объяснение произошедшему: осенью 2019 года ее родственники делали прививки от гриппа, и только она сама пренебрегла вакцинацией. Возможно, что именно это спасло ее семью от заражения - но вовсе не факт.

«СО СТОРОНЫ ВИДНО, ЧТО ВРАЧАМ ТЯЖЕЛО»

Медперсонал ходит по палатам в противочумных костюмах, масках, защитных очках, перчатках и бахилам - словом, в полном боекомплекте. Перед тем, как войти к пациенту, врач должен выйти из чистой зоны, выйти на улицу и дойти до палаты - у каждого изолированного бокса свой вход. А ведь во всем этом облачении ужасно душно, очень тяжело дышать, запотевают защитные очки, а трогать их нельзя… «Но врачи держатся!»

- Огромное им спасибо за доброе и заботливое отношение к пациентам, - отметила Елена. - Провожали меня при выписке очень хорошо. Было велено больше к ним не возвращаться, пожелали мне удачи. Действительно, каждый выписанный пациент - это победа врачей над коронавирусом.

В больнице Елена провела две недели, тогда как ее близкие выписались немногим раньше. Женщина особо благодарит медперсонал за свое лечение и спокойную обстановку вокруг.

- Мой лечащий врач всегда была на позитиве, успокаивала и объясняла, как проходит лечение, как действуют лекарства на организм, - делится кировчанка. - Я лежала в палате одна, и мне часто не хватало общения. Когда я разговаривала с доктором, становилось гораздо легче.

Скучно не было, по собственному признанию женщины. В палате можно было пользоваться телефоном и планшетом, читать книги и смотреть фильмы. Как сказала Елена, она часто просматривала статистику по другим заболевшим.

Сейчас кировчанка находится на домашнем карантине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас кировчанка находится на домашнем карантине.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

Сейчас кировчанка находится на домашнем карантине и соблюдает самоизоляцию. Всех жителей города она призывает соблюдать элементарные правила: чаще мыть руки, носить в общественных местах маску и, что самое главное - оставаться дома. По словам Елены, проведшей в инфекционном госпитале две недели, непонятно, кто является носителем, и от кого ты можешь заразиться. Ведь и у нее самой болезнь протекала абсолютно бессимптомно. А вирус очень опасен для людей с хроническими заболеваниями легких, сердца, почек и для диабетиков.

- Болезнь быстро развивается и бьет по слабым местам, как говорила мне доктор. Поэтому - оставайтесь дома! - напутствовала всех земляков Елена.

ВАЖНО

Напомним, что сейчас в Кировской области действует всеобщий режим самоизоляции. Убедительно просим всех кировчан оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу. На сегодняшний день в кировской инфекционной больнице находится 123 пациента. Из них у 42 человек подтвержден диагноз «коронавирус» и еще 21 ожидает результаты анализов. Всего в регионе зарегистрировали 51 случай заражения. 9 человек из них уже выздоровели и выписались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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