2020-04-14T00:24:39+03:00
Общество

В ГИБДД рассказали, когда кировчане чаще всего попадают в аварии

За три месяца текущего года на дорогах области произошло 305 ДТП
Анна КРЮКОВА
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Чаще всего смертельные ДТП происходили по понедельникамЧаще всего смертельные ДТП происходили по понедельникамФото: Артем КИЛЬКИН
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По сравнению с 2019-м годом количество аварий в регионе сократилось. Однако без смертельных ДТП все-таки не обошлось. В пресс-службе ГИБДД Кировской области рассказали, по каким причинам и в какое время чаще всего происходили аварии на дорогах региона.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ДЕНЬ - ПОНЕДЕЛЬНИК

За три прошедших месяца в Кировской области произошло 305 аварий, что на 8,7% ниже аналогичного периода в прошлом году. В ДТП погибли 25 человек и еще 396 получили травмы.

Если говорить об областном центре, то в Кирове произошло 156 ДТП, в которых 209 человек пострадали и четверо погибли. Также по два и более погибших зарегистрировали на дорогах Кирово-Чепецкого, Вятскополянского, Котельничского, Свечинского, Мурашинского, Оричевского и Юрьянского районов области.

Чаще всего смертельные аварии происходили в понедельник. Большая часть из них выпала на время с 17.00 до 18.00. Зафиксировали большинство таких ДТП на дорогах регионального значения вне населенных пунктов.

ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧКУ И НАЕЗД НА ПЕШЕХОДОВ

В ГИБДД отметили, что в основном, летальным исходом заканчивались аварии, связанные с наездом на пешеходов, а также столкновением и опрокидыванием автомобилей. Так, в столкновениях при выезде водителей на встречную полосу погиб каждый четвертый.

В каждом третьем ДТП в 2020 году сбивали пешеходов, десять из которых погибли и еще 117 получили травмы. Несмотря на то, что количество погибших и травмированных пешеходов сократилось, уточняется, что тяжесть последствий от таких аварий осталась высокой. Большая часть смертельных ДТП произошла в темное время суток из-за халатности и неосторожности самих же пешеходов.

Страдали жители региона и от действий пьяных или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей. По их вине погибли шесть человек, 44 - получили травмы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За три месяца 2020 года на дорогах Кировской области выявили около 45 тысяч нарушений ПДД. Из них 677 - связаны с выездом на встречку. 1185 раз водители нарушили правила проезда пешеходного перехода. Кроме того, за это время задержали 1095 нетрезвых или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей. Еще у 1042 человек не было прав, либо их лишили права управления транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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