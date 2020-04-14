Коронавирус в Кирове, последние новости на 14 апреля 2020 года: в инфекционной больнице находятся 118 пациентов

По информации на вторник, 14 апреля 2020 года, в Кировской области подтвержден диагноз «коронавирус» у 51 человека. Из них девять пациентов уже выздоровели и выписались.

Вчера, 13 апреля, зафиксировано еще шесть подозрений на коронавирус. Четверо из них - кировчане, вернувшиеся из Москвы; еще двое - контактные лица. Скорая помощь отвезла их в городскую инфекционную больницу. Все они госпитализированы.

Сейчас в городской инфекционной больнице находятся 118 пациентов. Среди них 42 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 19 «подозреваемых», ожидающих результатов анализов. Остальные - контактные лица и пациенты с ОРВИ, вернувшиеся из эпидемиологически неблагоприятных регионов. Состояние у всех пациентов, по утверждению врачей, удовлетворительное, за исключением 80-летней пермячки - она по-прежнему в тяжелом состоянии. Женщина стала первым пациентом, подключенным к аппарату ИВЛ.

Всем кировчанам, возвращающиеся из других регионов, рекомендуют оставаться дома на двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Васильев на своей странице в соцсетях.

Вчера, 13 апреля, по результатам анализа динамики прошлой недели оперативный штаб и Роспотребнадзор Кировской области приняли решение: порекомендовать всем кировчанам, независимо от того, из какого региона они вернулись, уйти на двухнедельную домашнюю самоизоляцию под наблюдением врачей. Работодателям также посоветовали не допускать на рабочее место таких сотрудников. Причина в том, что рост числа случаев заражения произошел за счет приезжих из других регионов.

- Мы оперативного обмениваемся информацией о прибывших как железнодорожным, так и воздушным транспортом. Эта информация передается в Управление Роспотребнадзора по Кировской области и министерство здравоохранения региона, - заверил Игорь Васильев.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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