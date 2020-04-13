2020-04-13T07:55:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 13 апреля 2020 года: зафиксирован 51 случай заражения

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на 12 апреля
Анастасия РОМАНОВА
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За последние сутки диагноз подтвердился сразу у 16 человек.За последние сутки диагноз подтвердился сразу у 16 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По информации на воскресенье, 13 апреля 2020 года, в Кировской области специалисты зафиксировали 51 случай заражения коронавирусом. Из них девять пациентов уже выздоровели и выписались. Последнего пациента выписали из больницы 10 апреля.

10 апреля, в госпитале появился первый «тяжелый» пациент - 80-летняя пермячка, ехавшая домой из Санкт-Петербурга. Женщине стало плохо в поезде, и в Кирове ей вызвали скорую. По симптомам ее госпитализировали в городскую инфекционную больницу. Тест-система показала у нее положительный результат на коронавирусную инфекцию. Пенсионерка в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ. У ее дочери, сопровождающей женщину, подозрения не выявили.

Сейчас в городской инфекционной больнице находятся 107 пациентов. Среди них 42 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 13 «подозреваемых», ожидающих результатов анализов, включая случай, выявленный в ходе мониторинга лиц, входящих в группу риска. Остальные - контактные лица и пациенты с ОРВИ, вернувшиеся с эпидемиологически неблагоприятных территорий. Состояние у всех пациентов, по утверждению врачей, удовлетворительное, за исключением 80-летней пермячки - она по-прежнему в тяжелом состоянии.

Для приема заразившихся коронавирусом в регионе продолжают готовить дополнительные корпуса. С 3 апреля на базе кожвендиспансера развернули госпиталь на 80 мест. В нем разместили реанимационные койки, аппараты ИВЛ, дыхательную и следящую аппаратуру.

Также в Оричевском районе есть обсерватор на 50 лиц, контактных с зараженными. Сейчас там находится 18 человек.

Для пациентов, которые находятся на домашнем карантине, перепрофилировали паллиативное отделение городской больницы №5. Там будут оказывать необходимую помощь взрослым и детям, вернувшимся из других стран или контактировавшим с зараженными коронавирусом.

На очередном заседании оперштаба власти приняли решение отрабатывать места нахождения кировчан-вахтовиков в Москве и Санкт-Петербурге, а также проводить работу с их родственниками, находящимися в Кировской области. Возвращающихся из столиц страны будут обследовать на коронавирус.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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