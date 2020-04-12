Нарушенные сроки и неосвоенные деньги: КСП проверила реализацию региональных проектов в Кировской области

В 2019 году на территории региона действовал 51 региональный проект. На их реализацию из федерального, регионального и местных бюджетов поступило 10,6 млрд рублей. Большую часть финансирования планировали потратить на «Демографию», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Здравоохранение». Насколько успешно в регионе реализовали проекты, проверила Контрольно-счетная палата Кировской области.

ЧТО УДАЛОСЬ

Если говорить о направлении «Демография», то в 2019 году семьям в Кировской области оказали финансовую поддержку в связи с рождением первого ребенка. По уходу за третьим и последующими детьми родителям предоставили региональный семейный капитал. Кроме того, количество детских садов удалось увеличить на 12. Для перевозки маломобильных граждан приобрели 34 автомобиля. В 16 муниципальных образованиях оборудовали спортивные площадки.

Что касается сферы «Здравоохранения», то на выделенные деньги купили мобильные флюорографы, маммографы, передвижной комплекс «Стоматология». Также в региональном сосудистом центре и онкологическом диспансере провели переоснащение.

За счет использования средств по направлению «Образование» по новой школе появилось в Зуевке и в Чистых Прудах. В Кирове создали детский технопарк «Кванториум».

В рамках направления «Жилье и городская среда» благоустроили 131 общественное пространство и 154 двора, завершилось строительство детского сада в «Метрограде» и строительство улиц Энтузиастов и капитана Дорофеева в Кирове.

Насчет ремонта дорог в КСП сообщили, что за год в рамках исполнения региональных проектов отремонтировали 116 км, из них: 48 км - в Кировской городской агломерации, 68 км - в области.

По направлению «Культура» выполнили ремонт трех домов культуры в Кильмезском, Куменском и Орловском районах, а также провели реконструкцию дома культуры в Белохолуницком районе.

Кроме того, в 2019 году открылся центр «Мой бизнес», представителям малого и среднего предпринимательства выдали 1423 займа. К интернету подключили 379 социально значимых объектов.

ПОТРАТИТЬ ВСЕ СРЕДСТВА НЕ УСПЕЛИ

Однако кроме успехов, представители Контрольно-счетной палаты заметили и серьезные недочеты. Так, фактические расходы на реализацию региональных проектов составили 91,5% от общей суммы. Меньше всего выделенных средств израсходовали по направлениям «Экология» (61,7%), «Здравоохранение» (82,3%) и «Жилье и городская среда» (83,4%).

К примеру, торги и заключение муниципального контракта на строительство объекта водоснабжения в Среднеивкинском сельском поселении провели слишком поздно. Из-за этого ввод объекта в эксплуатацию и оплату контракта пришлось перенести на 2020 год.

Освоение средств по регпроекту «Безопасность дорожного движения в Кировской области» составило всего лишь 8,6% от запланированного объема также из-за того, что кировская администрация поздно заключила муниципальные контракты. Так, более 60% работ по нанесению дорожной разметки не успели выполнить из-за плохой погоды. По той же причине не обустроили пешеходные переходы.

В итоге, в КСП рекомендовали региональному правительству завершить регпроекты, которые перенесли на 2020 год, усилить контроль за освоением бюджетных средств и достижением показателей.