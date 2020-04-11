2020-04-10T22:00:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 11 апреля 2020 года: первый «тяжелый» пациент

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на 11 апреля
Олег ЛЯЛИН
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Под наблюдением медиков на данный момент находятся 84 жителя области.Под наблюдением медиков на данный момент находятся 84 жителя области.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По информации на субботу, 11 апреля 2020 года, в Кировской области специалисты зафиксировали 29 случаев заражения коронавирусом. Из них девять пациентов уже выздоровели и выписались. Последнего пациента выписали из больницы 10 апреля.

На сегодняшний день выявлено 10 подозрений на коронавирус. Среди них - двое человек, вернувшихся из Москвы и 80-летняя пассажирка поезда «Санкт-Петербург - Пермь». Остальные - контактные лица, уже находившиеся в больнице.

80-летняя женщина стала первым «тяжелым» пациентом. Она направлялась домой, в Пермь, после операции, однако в поезде ей стало плохо, она потеряла сознание. В Кирове для пенсионерки вызвали бригаду скорой помощи, которая обнаружила признаки коронавирусной инфекции. Женщину госпитализировали в городскую инфекционную больницу. Тест-система показала положительный результат.

Сейчас пенсионерка находится в тяжелом состоянии, ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Остальные пассажиры поезда продолжили следование к месту назначения. Сейчас Роспотребнадзор устанавливает контактных лиц пенсионерки. С женщиной также была сопровождающая - ее дочь. У нее тест-система показала отрицательный результат.

Также пришло подтверждение еще одного случая заражения. Пациент находился до того под медицинским наблюдением в инфекционной больнице.

Сейчас в городской инфекционной больнице находятся 84 пациента. Среди них 20 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 21 «подозреваемый», ожидающих результатов анализов, включая случай, выявленный в ходе мониторинга лиц, входящих в группу риска. Остальные - контактные лица и пациенты с ОРВИ, вернувшиеся с эпидемиологически неблагоприятных территорий. Состояние у всех пациентов, по утверждению врачей, удовлетворительное.

Для приема заразившихся коронавирусом в регионе продолжают готовить дополнительные корпуса. С 3 апреля на базе кожвендиспансера развернули госпиталь на 80 мест. В нем разместили реанимационные койки, аппараты ИВЛ, дыхательную и следящую аппаратуру.

Также в Оричевском районе есть обсерватор на 50 лиц, контактных с зараженными. Сейчас там находится 18 человек.

Для пациентов, которые находятся на домашнем карантине, перепрофилировали паллиативное отделение городской больницы №5. Там будут оказывать необходимую помощь взрослым и детям, вернувшимся из других стран или контактировавшим с зараженными коронавирусом.

На очередном заседании оперштаба власти приняли решение отрабатывать места нахожения кировчан-вахтовиков в Москве и Санкт-Петербурге, а также проводить работу с их родственниками, находящимися в Кировской области. Возвращающихся из столиц страны будут обследовать на коронавирус.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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