«Комсомолка» предлагает кировчанам поучаствовать в фотоконкурсе «#КОРОНОСЕССИЯ»

Редакция «Комсомольской правды» в Кирове спешит порадовать своих читателей новым фотоконкурсом. За интересный снимок жители могут получить в подарок от наших спонсоров сертификаты, которые окажутся очень кстати, чтобы вернуться в тонус после длительного ОТДЫХА НА САМОИЗОЛЯЦИИ.

Для участия в конкурсе нужно подписаться на страницу нашего издания Вконтакте, загрузить фотографии в специальный альбом или отправить на почту internet@kp-kirov.ru, придумать интересную подпись и указать, в какой номинации участвует снимок.

Внимание! Номинаций будет несколько. Победителем в каждой из них станет фото, набравшее большее количество лайков. Кроме того, спонсоры сами выберут в каждой номинации еще по одному победителю. Ими станут авторы фотографий, которые придумают для своих снимков самые оригинальные подписи с упоминанием названия компании-спонсора этой номинации.

Переходим к самому интересному - номинациям:

1. «Мужик сказал - мужик сделал».

Покажите всем, в чем проявляется его мужская сила, чем он увлекается, как радует вас и всю семью.

Победитель в этой номинации получит сертификат на сумму 2000 рублей в магазин «Мужское хобби».

Фото: предоставлено рекламодателем

2. «Научи кота считать»

Присылайте нам фотографии с домашними животными. К примеру, поделитесь с нами снимками, как ваши домашние питомцы помогают вам не скучать во время карантина. Может быть ваш кот научился пользоваться столовыми приборами?

Победители получат сертификат от компании «Окна VEKKER» на сумму 2000 рублей на покупку окна и 1 сертификат на 1000 рублей на ремонт окна.

ВАЖНО

Фотографии можно присылать до 3 мая 2020 года. Итоги конкурса подведем 8 мая 2020 года.

Победители получат сертификаты 11 мая 2020 года в редакции «Комсомольской правды» в Кирове» по адресу: ТЦ Баско, г. Киров, ул. Воровского, д. 107, оф. 211