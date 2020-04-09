Конференция Владимира Путина с Игорем Васильевым по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решения были приняты во время совещания

8 апреля прошла видеоконференция Владимира Путина с главами субъектов страны по вопросам нераспространения коронавируса. Губернатор Кировской области Игорь Васильев отчитался о принятых в регионе мерах.

КАК ПОДГОТОВИЛАСЬ КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сейчас в медицинских учреждениях региона имеется:

- все необходимое оборудование, включая аппаратуру экспертного класса, в том числе 500 аппаратов ИВЛ;

- уникальный аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Оборудование насыщает кровь кислородом, если легкие не справляются с этой задачей. Аппарат находится в Кировской областной клинической больнице, однако при необходимости его могут экстренно перевезти в городскую инфекционную больницу;

- 166 коек в инфекционной больнице, 80 коек в госпитале на базе кожвендиспансера. До 24 апреля в Кирове откроется еще два корпуса, и тогда количество койкомест увеличится до 680;

- для пациентов, сидящих на домашнем карантине, перепрофилировали паллиативное отделение горбольницы №5.

На базе кожвендиспансера развернули госпиталь для пациентов с коронавирусом на 80 коек. Фото: kirovreg.ru

Также на борьбу с коронавирусом и государство, и правительство Кировской области выделило такие суммы:

- 2 миллиона 685 тысяч рублей из резервного фонда правительства на приобретение медицинских изделий, лекарств, дезинфицирующих средств и дополнительного оборудования;

- 6 миллионов рублей из регионального бюджета для приобретения второго аппарата ЭКМО и двух специальных боксов для перевозки пациентов с коронавирусом;

- 10 миллионов рублей из федерального бюджета на покупку аппаратов ИВЛ;

- более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета во все регионы на дополнительные выплаты врачам и прочему медперсоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства в ближайшее время поступят областям;

- 51 миллион рублей из федерального бюджета на дополнительные выплаты врачам и прочему медперсоналу, работающим непосредственно с пациентами, зараженными коронавирусом;

- более 33 миллиардов рублей во все регионы на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах и инфекционных отделениях;

- около 13 миллиардов рублей во все регионы на закупку медицинской техники, включая аппараты ИВЛ, а также реанимобилей и машин скорой помощи. Средства начнут поступать областям уже в текущем месяце.

По отчету Игоря Васильева, в Кировской области выполнили уже 13 тысяч исследований на коронавирус на базе трех лабораторий. Также 600 тестов регион провел для республики Коми.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ И ВРЕМЕННО БЕЗРАБОТНЫМ

Накануне, 7 апреля, президент РФ подписал указ о дополнительных выплатах семьям, имеющим право на материнский капитал. Они будут получать по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Эти выплаты будут поступать семьям в апреле, мае и июне.

Также в июне начнут выплачивать деньги семьям с детьми от трех до семи лет включительно. Ранее эти выплаты предлагали начислять по критерию нуждаемости, который определялся по доходу за прошлый год. Теперь, по словам президента, когда доходы многих семей «просели», недопустимо судить о достатке семьи по прошлогодним справкам. Поэтому для тех, кого временно признали безработным, при начислении выплаты за детей от трех до семи лет, доход, полученный ранее по месту работы, не будет учитываться. Таким образом те, кто ранее на эту выплату не мог претендовать, сможет ее получить.

Также семьям с детьми, где родители временно стали безработными, помимо пособия по безработице и выплат, которые им уже положены, в ближайшие три месяца также предложили дополнительно выделять по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Семьям с детьми и временно безработным положены некоторые выплаты.Фото: Мария ЛЕНЦ

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта 2020 года, глава государства предложил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ - 12130 рублей.

Также президент поручил Правительству РФ тщательно проработать вопрос с кредитными и ипотечными каникулами для населения.

ПОМОЩЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

Федеральные меры поддержки, обозначенные президентом РФ в помощь предпринимателям - снижение размера социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза, то есть с 30 до 15%. Также МСП дадут полугодовую отсрочку по уплате налогов и страховых взносов в социальные фонды.

Помимо этого, правительству РФ поручено совместно с Центробанком за пять дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям максимально сохранить занятость и доходы сотрудников.

Каждый регион должен был составить перечень организаций, играющих важную роль для экономики субъекта. В Кировской области такой список уже сформирован, и состоит он из 140 предприятий.

Сейчас все организации региона разделены на три условные группы:

- «Зеленая»: предприятия жизнеобеспечения и обеспечения продуктами питания, которые работали и работают при любой ситуации;

- «Желтая»: предприятия и организации, чью работу приостановили на время карантина. Впоследствии, при соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности, они снова начинают работать и переходят в «зеленую» группу;

- «Красная»: предприятия и организации, которые не будут открыты до конца карантина - то есть торговые центры, кинотеатры и другие места массового скопления людей.

Чтобы поддержать «красную» группу, губернатор Кировской области предложил следующий подход. Если предприниматели работали «в белую» и платили зарплату, сопоставимую со средним уровнем по отрасли, то их сотрудники смогут получать компенсацию в размере 1 МРОТ, что соответствует максимальному пособию по безработице. Причем, по словам Игоря Васильева, процедура получения этой компенсации должна быть максимально простой и удобной. Также эти меры должны коснуться МСП и ИП. Такая мера позволит снять финансовую нагрузку с бизнеса и станет стимулом для перехода предпринимателей и их сотрудников на легальную работу.