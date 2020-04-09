Коронавирус в Кирове, последние новости на 9 апреля 2020 года: еще у двоих кировчан выявили подозрение на инфекцию

По информации на среду, 8 апреля 2020 года, в Кировской области зафиксировали 20 случаев заражения коронавирусом. Из них восемь пациентов уже выздоровели и выписались. Речь идет о «нулевой пациентке» с супругом, четырех кировчанах, которые ехали с ними в одном поезде и молодом человеке, вернувшемся из Швейцарии. Восьмого по счету выписали позавчера, 6 апреля. Повторные исследования на коронавирус показали отрицательный результат, пациент здоров и находится под амбулаторным наблюдением врачей.

Еще у двоих кировчан выявили подозрение на коронавирус. Новые пациенты - женщина, вернувшаяся из Таиланда, и ее пожилая мать. После возвращения из поездки кировчанка находилась на домашнем карантине под медицинским наблюдением. Сейчас обе женщины госпитализированы в городскую инфекционную больницу. Их анализы уже отправлены в лабораторию. С контактными лицами ведут профилактическую работу.

В инфекционной больнице находятся 74 пациента. Среди них 12 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 19 «подозреваемых», ожидающих результатов анализов. Остальные - контактные лица и пациенты с ОРВИ, вернувшиеся с эпидемиологически неблагоприятных территорий. Состояние у всех пациентов, по утверждению врачей, удовлетворительное.

На домашнем карантине под наблюдением медработников сейчас находится 1226 взрослых и 185 детей. Снято с карантина за период наблюдения 2140 кировчан, включая 282 ребенка.

Для приема заразившихся коронавирусом в регионе продолжают готовить дополнительные корпуса. С 3 апреля на базе кожвендиспансера развернули госпиталь на 80 мест. В нем разместили реанимационные койки, аппараты ИВЛ, дыхательную и следящую аппаратуру.

Также в Оричевском районе есть обсерватор на 50 лиц, контактных с зараженными. Сейчас там находится 18 человек.

Для пациентов, которые находятся на домашнем карантине, перепрофилировали паллиативное отделение городской больницы №5. Там будут оказывать необходимую помощь взрослым и детям, вернувшимся из других стран или контактировавшим с зараженными коронавирусом.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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