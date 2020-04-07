Большой урожай и заморозки по утрам: приметы погоды на Благовещение в Кирове 2020

Во вторник, 7 апреля, православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Считается, что именно в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть о том, что она станет матерью сына Божия.

На Благовещенье наши предки ходили в церковь, чтобы освятить семена и саженцы, а также по приметам определяли какой будет погода весной и приближающимся летом. «Комсомолка» решила узнать те самые приметы и попробовать определить, какие сюрпризы нам ожидать от погоды в ближайшие месяцы.

1. «Заморозки предвещают богатый урожай, особенно яровых, овса и огурцов».

По сравнению с выходными, в начале недели в Кирове похолодало. Во вторник вечером в городе ожидается -7 градусов. Значит, мы можем рассчитывать на богатый урожай.

2. «Если на Благовещение холодно, то значит, еще сорок дней по утрам будет мороз».

Как мы уже говорили, в Кирове действительно похолодало. Значит, судя по приметам, в апреле - начале мая по утрам возможны заморозки.

3. «Теплая и солнечная погода - к пожарам».

Погода 7 апреля солнечная, но прохладная, поэтому надеемся, что весной и летом обойдется без пожаров.

4. «Если на небе нет облаков, летом будет много гроз».

Во второй половине дня небо в Кирове стало почти безоблачным. Можно предположить, что грозы этим летом возможны.

5. «Дождь - к грибной осени и хорошему сезону рыбалки».

Осадки как в течение дня, так и вечером не ожидаются. Вероятно, рассчитывать на хороший урожай грибов не стоит. Тоже самое касается и рыбалки.

6. «Если на крышах еще лежит снег, значит, лежать на полях ему еще до Егория, то есть, 6 мая».

К счастью, на крышах домов в Кирове снег уже не лежит, вероятно к маю он растает и в полях.

7. «Какая погода была на Благовещение, такой она будет и на Пасху».

Можем предположить, что 19 апреля в городе ожидается прохладная, но солнечная погода.

КАКИЕ ДЕЛА ЛУЧШЕ ОТЛОЖИТЬ?

Наши предки считали, что в Благовещение нельзя трудиться, лучше отложить все дела потом. Особенно нежелательно шить и вязать. Также 7 апреля нежелательно что-либо одалживать и давать в долг самому.