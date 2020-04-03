Прогноз погоды на апрель 2020 в Кирове: похолодает до -10

По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», температура воздуха в апреле будет на 1-2 градуса выше климатической нормы. Однако не обойдется и без заморозков. Количество осадков ожидается в пределах нормы.

ОТ ПОТЕПЛЕНИЯ ДО РЕЗКОГО ПОХОЛОДАНИЯ

Начало месяца будет умеренно теплым. Это связано с влиянием преобладающих юго-западных воздушных потоков. Так, с 4 апреля, днем воздух будет прогреваться до +5…+10 градусов. Ночью положительная температура будет сохраняться. Начнется активное таяние снега.

Однако уже второй пятидневке месяца в городе резко похолодает. Как сообщают метеорологи-любители, произойдет «вторжение арктического воздуха». Из-за чего в Кирове начнутся снегопады, а температура воздуха даже днем будет держаться ниже нулевой отметки. Ночами столбик термометра может опускаться до -10 градусов. Пик похолодания придется на 7-8 апреля.

ДОЛГОЖДАННОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

Во второй половине апреля и температура воздуха, и количество осадков ожидаются в пределах нормы. Однако создатели паблика отмечают, что прогноз может измениться.

Пока же, по информации gismeteo.ru, после 15 апреля температура воздуха в Кирове будет достигать от +3… до +10 градусов днем, и от 0… до +3 градусов ночью. Ожидается пасмурная погода и дожди. С 24 апреля синоптики прогнозируют потепление уже от +10… до +17 градусов. На улице наконец-то станет солнечно.

Напомним, что 22 апреля 2018 года в Кирове был побит абсолютный суточный максимум осадков всего апреля с 1982 года. В городе прошел один из сильнейших снегопадов, когда-либо наблюдавшихся в Европейской части России. За сутки в городе выпало 42 мм осадков.